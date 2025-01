Tim en Tom Coronel uit Dakar gehaald, Hamilton reed in geheim test zonder toestemming | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is momenteel in volle gang, al betekent dat natuurlijk niet dat er niks valt te beleven in de Formule 1. Zo hoorden we ook op zondag dat Lewis Hamilton eerder in zijn loopbaan in het geheim een test deed zonder dat hij toestemming had van Toto Wolff en Mercedes. Papa Pérez liet voor het eerst sinds het vertrek van zijn zoon van zich horen en liet weten nog altijd de Formule 1 niet uit het hoofd gezet te hebben. Tim en Tom Coronel zagen daarnaast hun Dakar in rook opgaan.

Hamilton crashte tijdens geheime superbike-test zonder toestemming in 2018

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft uit de doeken gedaan dat Lewis Hamilton in 2018 zonder toestemming een test heeft verreden op een superbike, en daarbij onderuit is gegaan. In de podcast Armchair Expert With Dax Shepard doet Mercedes-teambaas Toto Wolff uit de doeken dat Hamilton in 2018 al eens, in het geheim en zonder toestemming, een test op een superbike verreed: "Op het circuit van Jerez verreden ze een test met een superbike, in het geheim. Mijn head of strategy, ook een motorrijder, ging samen met een andere engineer testen met Lewis", klinkt het. Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier.

Papa Pérez geeft nog niet op: "Wij hebben de Formule 1 nog niet definitief verlaten"

Het zit erop: de carrière van Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing is tot zijn einde gekomen. Nadat zijn zoon eerder al wat liet weten, is het Antonio Pérez die nu zelf voor het eerst wat van zich laat horen. Volgens hem ligt er nog genoeg moois in de toekomst. "De beste versie van Checo Pérez moet nog komen. Iedereen zal enorm blij en heel trots zijn", zo opent hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Papa Pérez? Klik hier.

Gebroeders Coronel uit Dakar Rally gehaald na 'slapeloze nacht in de woestijn'

De Dakar van 2025 is uitgelopen op een flinke deceptie voor de gebroeders Tim en Tom Coronel. De twee heren brachten een nacht in de woestijn door met problemen aan de auto en kregen de volgende dag na het ontvangen van het startbewijs ineens te horen gediskwalificeerd te zijn uit het algemeen klassement Ondanks een verstrekte startkaart kregen de gebroeders Coronel bij de start plotseling geen toestemming om de klassementsproef te beginnen en keerden noodgedwongen terug naar het bivak, zonder dat het helemaal duidelijk was waarom. Meer lezen over de diskwalificatie van de gebroeders Coronel? Klik hier.

Martin Garrix gooit foto met Verstappen online na nacht doorhalen in Las Vegas

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas afgelopen jaar beslag te leggen op de wereldtitel en vanzelfsprekend was het vervolgens tijd om feest te vieren. Dat deed hij onder meer samen met Martin Garrix en dat levert - zo blijkt nu - nog een mooi plaatje op. De door Martin Garrix gedeelde foto zien? Klik hier.

Sam Bird hekelt gedrag De Vries in Formule E-race: "De FIA moet dit verbannen"

Nyck de Vries heeft geen vrienden weten te maken dit weekend tijdens de tweede Formule E-race van het seizoen op het circuit van Mexico. Sam Bird heeft zich ontzettend kritisch uitgelaten over de Nederlander en stelt dat zulk gedrag van de coureur 'verbannen' moet worden uit de sport. "Ik heb het gevoel dat Nyck ons weekend verziekt heeft, of hij dat nu zo bedoelde of niet. Ons weekend is verpest door de manier waarop hij reed in de race. Dat is té hard verdedigen. Het is té veel." Meer lezen over de ferme kritiek op Nyck de Vries? Klik hier.

