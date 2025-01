Nyck de Vries heeft geen vrienden weten te maken dit weekend tijdens de tweede Formule E-race van het seizoen op het circuit van Mexico. Sam Bird heeft zich ontzettend kritisch uitgelaten over de Nederlander en stelt dat zulk gedrag van de coureur 'verbannen' moet worden uit de sport.

De frustraties bij Bird liepen hoog op door De Vries tijdens de kwalificatie in Mexico-Stad nadat zijn laatste run door de Nederlander werd onderbroken in de laatste bocht op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Het moment leverde De Vries een uiteindelijk een gridstraf van drie plaatsen op, waarna er verdere problemen ontstonden in de race. Bird liep daar een lekke band op nadat De Vries hem probeerde te passeren in bocht vijf. Omdat Bird uiteindelijk De Vries zijn teamgenoot Edoardo Mortara raakte, liep hij tot overmaat van ramp ook nog een vijf seconden straf op.

Verbannen

De McLaren-coureur loopt na afloop bij Autosport leeg over De Vries en zijn acties. "Ik heb het gevoel dat Nyck ons weekend verziekt heeft, of hij dat nu zo bedoelde of niet. Ons weekend is verpest door de manier waarop hij reed in de race. Dat is té hard verdedigen. Het is té veel." Hij roept uiteindelijk de FIA op om actie te ondernemen om dergelijke dingen in de toekomst te voorkomen: "Ik wil de FIA oproepen om dit soort dingen te verbannen. Dat is een win win-situatie. Nu bannen ze het niet uit de sport, blijft hij voor iedereen liggen en op deze manier kan hij ermee weg blijven komen."

