Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft uit de doeken gedaan dat Lewis Hamilton in 2018 zonder toestemming een test heeft verreden op een superbike, en daarbij onderuit is gegaan.

Lewis Hamilton is met zeven wereldtitels een van de grootste coureurs ooit in de Formule 1. De 40-jarige routinier maakt dit jaar zijn debuut bij het team van Ferrari, na een bijzonder lang en succesvol dienstverband bij Mercedes. De in Stevenage geboren Brit gaat echter niet alleen op vier wielen hard. Het is een publiek geheim dat Hamilton gek is van motorrijden en de MotoGP. Zo nam hij al eens plaats op de fiets van MotoGP-legende Valentino Rossi, maar dat was, zo blijkt nu, niet de eerste keer voor Hamilton.

Geheime test op een superbike

In de podcast Armchair Expert With Dax Shepard doet Mercedes-teambaas Toto Wolff uit de doeken dat Hamilton in 2018 al eens, in het geheim en zonder toestemming, een test op een superbike verreed: "Op het circuit van Jerez verreden ze een test met een superbike, in het geheim. Mijn head of strategy, ook een motorrijder, ging samen met een andere engineer testen met Lewis", klinkt het.

Indrukwekkende rondetijden

Hamilton ging onderuit tijdens de test, maar hield er niets aan over. Hij wist de test zelfs te vervolgen op een andere motor: "Twee dagen lang kon ik hem niet te pakken krijgen", vervolgt Wolff. "Toen ik nog eens probeerde te bellen, nam mijn engineer op en zei: 'Alles is goed. Het gaat prima. We zijn net klaar met rijden. Wat je ook hebt gehoord, Lewis is oké.' Hij was slechts vier seconden verwijderd van de rondetijden van de MotoGP-coureurs. Dat is echt ongekend. Het gevoel wat hij in zijn lichaam heeft voor dit soort dingen, is wat hem een kampioen maakt."

