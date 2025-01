In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het kamp van Red Bull Racing. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez organiseert niet zelf een lanceerevenement voor de 2025-auto, wat betekent dat de 2025-bolide tijdens de testdagen in Bahrein voor het eerst te zien al zijn. Verder heeft FIA-president Mohammed Ben Sulayem hard uitgehaald naar de - met name Britse - Formule 1-media, heeft Sergio Pérez voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Red Bull Racing en is de eerste officiële race van het jaar voor Verstappen een feit. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Nieuwe auto Verstappen en Lawson tijdens testdagen in Bahrein pas voor het eerst te zien

Red Bull Racing organiseert, in tegenstelling tot een aantal andere teams, naast het gezamenlijke season launch event van de Formule 1 in Londen geen eigen presentatie van de nieuwe auto, zo heeft het team aan Motorsport.com laten weten. De nieuwe auto van Max Verstappen en Liam Lawson al dus voor het eerst - zo lijkt het - tijdens de testdagen in Bahrein te zien zijn. Tijdens het season launch event van de Formule 1 worden namelijk alleen de nieuwe livery's tentoongesteld. Deze worden op zogeheten show cars geplaatst. Meer lezen over het Red Bull-nieuws? Klik hier.

Ben Sulayem uit felle kritiek op met name Britse Formule 1-media: "Boeit het me? Nee"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft tijdens een persmoment bij de Dakar Rally bijzonder hard uitgehaald naar de media, met name die uit Groot-Brittannië. De Emirati staat al langere tijd op slechte voet met de Britse pers. "Drie jaar wordt er kritiek op mij geuit. Boeit het me? Ben ik gekozen [als president] om naar de media te luisteren? Nee", klinkt het tijdens een persmoment bij de Dakar Rally. "Ik hou van de goede media, de positive media en als ik wellicht een fout maak, kan je op een objectieve manier kritiek op mij uitoefenen." Meer lezen over de forse uitspraken van de FIA-president? Klik hier.

Pérez reageert voor het eerst op ontslag bij Red Bull Racing

Sergio Pérez heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing eind 2024 van zich laten horen. De Mexicaan vertelt dat hij niet had verwacht dat hij het team zou moeten verlaten. "Aan het einde van het seizoen gebeurde het allemaal ineens erg snel", vertelt hij op een persconferentie in Mexico. "Ik had niet verwacht dat ik het team zou verlaten. Het belangrijkste voor mij nu is om mijn kinderen een goede weg op te begeleiden en meer aanwezig te zijn in hun leven. Ik heb erg veel zin om bij mijn familie te zijn. Als je in de Formule 1 zit, ben je alleen maar bezig met het zijn van een betere coureur en je voorbereiding te verbeteren. Je hebt dan geen tijd voor andere dingen." De volledige uitleg van Sergio Pérez lezen? Klik hier.

Verstappen neemt zondag deel aan laatste ronde IMSA ESports-kampioenschap

Max Verstappen komt aanstaande zondag in actie tijdens een officiële race van het IMSA Esports Global Championship. De Red Bull Racing-coureur neemt plaats achter zijn simulator voor een virtuele sessie op Daytona. De Limburger stapt achter het virtuele stuur van de Verstappen.com Racing Acura ARX-06 GTP voor de twee uur en veertig minuten durende race op Daytona. Verstappen deelt de cockpit met Gustavo Ariel. De race gaat om 20:45 uur Nederlandse tijd van start en is live te volgen op zowel het YouTube- als Twitch-kanaal van IMSA Official en iRacing. Meer lezen over de race? Klik hier.

Toyota sluit toekomstige rentree als team in de Formule 1 niet uit

Toyota kondigde onlangs een verrassende samenwerking aan met het Formule 1-team van Haas, maar de Japanse autofabrikant zet nu ook voorzichtig de deur op een kier om als fabrieksteam terug te keren in de koningsklasse van de autosport. "We kijken natuurlijk naar de technologie voor na 2026 en ook naar de huidige", vertelt Toyota-baas Toyota-baas Masaya Kaji in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat we langzaam die richting opschuiven. We zijn nog niet zover dat we al onze mogelijkheden daarop richten. Wat er na 2030 gaat gebeuren is nog onzeker. We bestuderen verschillende technologieën en we weten nog niet helemaal zeker of de plannen [van de Formule 1] bij ons passen." Het volledige verhaal lezen? Klik hier.

