Sergio Pérez heeft voor het eerst sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing eind 2024 van zich laten horen. De Mexicaan vertelt dat hij niet had verwacht dat hij het team zou moeten verlaten.

Sergio Pérez heeft zijn laatste meters als Red Bull Racing-coureur in de Formule 1 achter de rug. De 34-jarige Mexicaan kende een erg teleurstellend seizoen in 2024, nadat hij in 2023 ook al flink onderdeed aan teammaat Max Verstappen. De Red Bull-top bleef de routinier lange tijd steunen, maar kort na de Grand Prix van Abu Dhabi was het nieuws dan toch daar: het contract van Pérez tot eind 2025 werd ontbonden, en Liam Lawson werd vanuit zusterteam Visa Cash App RB naar voren geschoven om hem vanaf komend seizoen op te volgen.

Nieuwe prioriteiten

Sinds die bekendmaking is het stil geweest vanuit het kamp van Pérez, maar nu heeft hij voor het eerst van zich laten horen: "Mijn prioriteit is nu om te genieten van het leven, nieuwe dingen te doen en om bij mijn familie te zijn", vertelt hij tijdens een persconferentie in León, Mexico. "In de komende zes maanden zal ik een beslissing nemen over wat de volgende stap zal worden in mijn carrière. Het is nog te vroeg om antwoord te geven op de vraag of ik terug zal keren in de Formule 1."

Nieuws kwam onverwachts

Hij vervolgt: "Aan het einde van het seizoen gebeurde het allemaal ineens erg snel. Ik had niet verwacht dat ik het team zou verlaten. Het belangrijkste voor mij nu is om mijn kinderen een goede weg op te begeleiden en meer aanwezig te zijn in hun leven. Ik heb erg veel zin om bij mijn familie te zijn. Als je in de Formule 1 zit, ben je alleen maar bezig met het zijn van een betere coureur en je voorbereiding te verbeteren. Je hebt dan geen tijd voor andere dingen."

