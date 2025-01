Red Bull Racing organiseert, in tegenstelling tot een aantal andere teams, naast het gezamenlijke season launch event van de Formule 1 in Londen geen eigen presentatie van de nieuwe auto.

Tot voor kort lanceerden de Formule 1-teams ieder jaar ergens in januari of februari individueel de auto voor het aanstaande seizoen. Waar de ene formatie een aantal gerenderde foto's op social media plaatste, pakte een andere formatie groots uit met een live evenement. Dit jaar gaat dat voor het eerst anders. De Formule 1 heeft namelijk besloten om in het kader van het 75-jarig bestaan van de sport, álle tien de auto's gelijktijdig te lanceren tijdens één evenement: het season launch event. Het gebeuren zal plaatsvinden om dinsdag 18 februari in de 02 Arena in Londen. De show gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start, en alle tien de teams krijgen hun moment in de spotlights.

Eigen lancering van de auto

Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het de teams, naast dit evenement, ook vrij staat om een eigen car launch te organiseren. Tijdens het season launch event worden namelijk alleen de nieuwe livery's van de auto's wereldkundig gemaakt, en niet de daadwerkelijke auto's zelf. De kleurinstellingen worden op een zogeheten show car geplaatst. Het staat de teams dus vrij om de daadwerkelijke auto op een ander moment te laten zien, of helemaal niet.

Nieuwe Red Bull pas in Bahrein te zien

Zo zal het team van Williams op dinsdag 14 februari al het doek van de nieuwe wagen trekken, terwijl Ferrari op woensdag 19 februari - een dag na het evenement van de Formule 1 - naar verluidt een shakedown met Charles Leclerc en Lewis Hamilton gaat verrijden in Italië. Red Bull Racing organiseert géén eigen evenement, zo heeft het team aan Motorsport.com laten weten. De nieuwe auto van Max Verstappen en Liam Lawson al dus voor het eerst - zo lijkt het - tijdens de testdagen in Bahrein te zien zijn.

