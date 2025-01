Max Verstappen komt aanstaande zondag in actie tijdens een officiële race van het IMSA Esports Global Championship. De Red Bull Racing-coureur neemt plaats achter zijn simulator voor een virtuele sessie op Daytona.

Max Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Nederlander heeft met zijn 27 jaar inmiddels vier wereldkampioenschappen op zijn naam staan en meerdere indrukwekkende records in handen. De passie voor autosport beperkt zich bij Verstappen echter niet tot de koningsklasse. Zo is de Limburger gek van rally rijden, maar heeft hij ook een grote voorliefde voor het racen in de virtuele wereld.

IMSA Esports Global Championship

Verstappen is niet alleen een groot voorstander van de simulatoren om de daadwerkelijke Formule 1-auto's te ontwikkelen, maar neemt ook regelmatig deel aan simraces. Zo ook aanstaande zondag. De Red Bull Racing-coureur komt in actie tijdens de laatste ronde van het IMSA Esports Global Championship: een samenwerking tussen de International Motor Sports Association en iRacing.

Verstappen.com Racing Acura ARX-06 GTP

De Limburger stapt achter het virtuele stuur van de Verstappen.com Racing Acura ARX-06 GTP voor de twee uur en veertig minuten durende race op Daytona. Verstappen deelt de cockpit met Gustavo Ariel. De race gaat om 20:45 uur Nederlandse tijd van start en is live te volgen op zowel het YouTube- als Twitch-kanaal van IMSA Official en iRacing.

