Toyota kondigde onlangs een verrassende samenwerking aan met het Formule 1-team van Haas, maar de Japanse autofabrikant zet nu ook voorzichtig de deur op een kier om als fabrieksteam terug te keren in de koningsklasse van de autosport.

Autofabrikant Toyota nam onder de naam Toyota Racing tussen 2002 en 2009 deel aan de Formule 1. De naam verdween sindsdien lange tijd uit de sport, maar onlangs werd er een verrassende samenwerking aangekondigd: in oktober maakte het Formule 1-team van Haas bekend dat de handen ineen werden geslagen met Toyota om een technische samenwerking aan te gaan. Alhoewel de volledige focus daar de komende jaren op zal liggen, wordt de deur vanuit Toyota voorzichtig op een kier gezet voor weer een volgende stap.

Toyota terug in de Formule 1?

"We kijken natuurlijk naar de technologie voor na 2026 en ook naar de huidige", vertelt Toyota-baas Toyota-baas Masaya Kaji in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat we langzaam die richting opschuiven. We zijn nog niet zover dat we al onze mogelijkheden daarop richten. Wat er na 2030 gaat gebeuren is nog onzeker. We bestuderen verschillende technologieën en we weten nog niet helemaal zeker of de plannen [van de Formule 1] bij ons passen. Realistisch gezien moeten we kijken hoeveel geld en personeel er nodig is om het te laten lukken. Ik denk dat we nog niet zover zijn om te kunnen zeggen: 'laten we een team beginnen.'"

