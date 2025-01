In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Jos Verstappen naar buiten met een nieuwe rol voor voor Helmut Marko na het nieuws over het aanstaande eerste kindje van Max Verstappen en Kelly Piquet, maakte Williams duidelijk dat het een eigen evenement gaat organiseren om de auto te lanceren, kondigde Aston Martin een nieuwe teambaas aan en ging Jos Verstappen ook in op of hij voor 2021 of 2024 zou kiezen als beste titel van zoon Max. Dit is de GPFans Recap van 10 januari.

Jos Verstappen over kindje Kelly Piquet en Max: 'Marko gaat 'overgrootopa' worden'

Kelly Piquet en Max Verstappen gaan dit jaar hun eerste kindje mogen verwelkomen. Jos Verstappen is blij met net nieuws dat hij weer opa wordt en onthult ook een speciale rol voor Helmut Marko. Meer lezen over wat voor tips Jos Verstappen voor Max Verstappen en Kelly Piquet heeft en wie de overgrootopa is waar Jos het over heeft? Klik hier!

Aston Martin vervangt teambaas Krack door Cowell: "Ben ongelooflijk enthousiast over de toekomst"

Het team van Aston Martin heeft in Andy Cowell de nieuwe teambaas gevonden. Cowell was al onderdeel van de renstal als CEO, maar krijgt nu ook de leiding over het Formule 1-team. Mike Krack blijft nog altijd binnen het team, maar zal vanaf heden in de rol van Chief Trackside Officer kruipen. Meer lezen over wie de nieuwe teambaas is van Aston Martin en waarom de keuze is gemaakt? Klik hier!

Verstappen doet beste Magnussen-imitatie tijdens livestream: "Zuig aan mijn ballen!"

Max Verstappen dook op woensdagavond eindelijk weer eens in zijn gaming set-up voor een avondje met de heren van Team Redline. Het leverde - zoals we gewend zijn - de nodige kostelijke momenten en uitspraken op. Zo ook een heuse Kevin Magnussen-imitatie. Meer lezen over de uitspraken van Verstappen tijdens de stream? Klik hier!

Jos Verstappen kiest tussen 2021 en 2024: "De eerste is altijd de mooiste"

Jos Verstappen heeft in 2024 meermaals getwijfeld aan de wereldtitel, maar uiteindelijk werd deze aan het einde weggenomen. Nu is het tijd om in te gaan op de vraag welke titel uiteindelijk de mooiste was: die van afgelopen seizoen of toch de eerste in 2021? Meer lezen over welk seizoen Jos Verstappen kiest en waarom hij deze keuze maakt? Klik hier!

F1-coureurs willen samen huis kopen: "Hebben het er over gehad"

Liam Lawson heeft onthuld dat hij samen met Alex Albon overweegt om samen een huis te kopen in de buurt van de Nürburgring. Lawson en Albon waren in 2021 teamgenoten in de DTM, en hebben beiden erg goede herinneringen overgehouden aan de 'Groene Hel' in Duitsland. Wil je weten waarom Albon en Lawson van plan zijn om een huis te kopen? Klik hier!

Williams volgt Ferrari en maakt datum onthulling 2025-wagen bekend

Het team van Ferrari maakte eerder al bekend dat men naast de speciale gezamenlijke onthulling van de liveries een eigen launch-event zou organiseren en ook het team van Williams heeft nu en datum bekendgemaakt wanneer het doek van de wagen zal gaan. Meer weten over wanneer Williams van plan is om in 2025 de auto tijdens een apart evenement te lanceren? Klik hier!

