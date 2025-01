Het team van Aston Martin heeft in Andy Cowell de nieuwe teambaas gevonden. Cowell was al onderdeel van de renstal als CEO, maar krijgt nu ook de leiding over het Formule 1-team. Mike Krack blijft nog altijd binnen het team, maar zal vanaf heden in de rol van Chief Trackside Officer kruipen.

De vervanging is onderdeel van de herstructurering aan het senior managementteam van de renstal. Cowell zal daarin per direct de rol van teambaas op zich nemen. Krack had sinds 2022 de leiding over het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll rijden, maar zal zich in zijn nieuwe rol vooral focussen op de prestaties van de auto.

Cowell neemt leiding over Formule 1-team

Cowell werkte in het verleden voor Mercedes en was één van de knappe koppen die de power unit ontwikkelde die vanaf 2014 de Formule 1 domineerde. De Brit nam echter in 2020 afscheid en sloot in juni 2024 bij Aston Martin aan. Over zijn nieuwe rol binnen het team vertelt Cowell: "De afgelopen drie maanden heb ik onze prestaties geanalyseerd en beoordeeld, en ik ben enorm onder de indruk van de toewijding, het engagement en het harde werk van dit team. Met de voltooiing van de AMR Technology Campus en onze transitie in 2026 naar een volledig fabrieksteam, samen met onze strategische partners Honda en Aramco, zijn we op weg om een kampioenschapswinnend team te worden. Deze organisatorische veranderingen zijn een natuurlijke evolutie van de meerjarenplannen die we hebben gepland, en ik ben ongelooflijk enthousiast over de toekomst."

The sun sets, but the work carries on. 🌅 pic.twitter.com/0hsfaZtkgM — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 9, 2025

