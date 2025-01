Jos Verstappen heeft in 2024 meermaals getwijfeld aan de wereldtitel, maar uiteindelijk werd deze aan het einde weggenomen. Nu is het tijd om in te gaan op de vraag welke titel uiteindelijk de mooiste was: die van afgelopen seizoen of toch de eerste in 2021?

Het was niet het meest gemakkelijke seizoen voor de Verstappen, maar tijdens de race in São Paulo liet hij na een reeks controverses maar weer eens zien waar hij allemaal toe in staat is op het circuit. De ongekende rit op het circuit van Interlagos liet wereldwijd de monden openvallen, waarna hij één race later de vierde wereldtitel wist binnen te halen. Een welkome opsteker na niet het gemakkelijkste jaar uit zijn loopbaan. Met name de vete tussen Christian Horner en zijn vader zorgde voor veel opschudding in de Formule 1 en binnen het Red Bull-team, waar het eigenlijk het overgrote deel van het seizoen erg onrustig was. Toch bleef Verstappen zelf koeltjes onder de hele situatie.

Mooiste titel?

Gedurende het seizoen sloeg echter overal de twijfel toe, zelfs bij vader Jos. Hij gaf recent aan zelfs getwijfeld te hebben over het kampioenschap: "Zeker. Vooral dan rond de zomerpauze, en in Boedapest. De Red Bull kwam niet meer vooruit", stelde hij recentelijk. Inmiddels zijn we een ruime maand verder en kan er gereflecteerd worden op de titel. Verstappen senior krijgt van F1-Insider de vraag of dit de mooiste titel van zijn zoon was. "Elke titel is bijzonder en waardevol. De eerste is altijd de mooiste. Abu Dhabi 2021 was bijzonder. Als je in de laatste ronde de titel wint, vergeet je dat nooit meer."

Carrière in vogelvlucht

Jos vervolgt zijn verhaal: "Toto Wolff en Lewis Hamilton zullen dit niet leuk vinden, maar ik kan me nog goed herinneren dat ik kort na de race met mijn zoon in de pitstraat zat en we zijn carrière in vogelvlucht de revue lieten passeren. Het was een ontzettend mooi en emotioneel moment voor ons twee." Ook 2024 was natuurlijk prachtig op momenten: "Wat dit jaar betreft, springt zijn race in de stromende regen in Sao Paulo er enorm uit. Hij moest achteraan starten onder extreem moeilijke omstandigheden. Een foutje maken was snel gebeurd, maar Max reed gewoon alsof het nooit had geregend. Dat was bijzonder."

