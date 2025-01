Het team van Ferrari maakte eerder al bekend dat men naast de speciale gezamenlijke onthulling van de liveries een eigen launch-event zou organiseren en ook het team van Williams heeft nu en datum bekendgemaakt wanneer het doek van de wagen zal gaan.

In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse en gaat plaatsvinden in de O2 Arena in Londen. Max Verstappen bleek eerder al niet zo'n fan te zijn van het nieuwe idee over het evenement dat op 18 februari plaatsvindt in Londen, iets dat hij onmiskenbaar duidelijk maakte tijdens een Team Redline-livestream. De kaartverkoop verliep ook behoorlijk vaag. Fans die in de rij stonden voor de kaartjes kregen na anderhalf uur plotseling de melding dat er geen kaarten beschikbaar meer waren of een error op het scherm. Voor veel mensen toch een redelijke teleurstelling.

Williams maakt datum bekend

Hoewel het er in eerste instantie op leek dat dit het enige evenement zou zijn wat betreft onthullingen van de liveries, koos Ferrari ervoor om de dag na het event in Londen ook in Italië een traditionele onthulling van de wagen te doen. In navolging van de Italianen weten we nu ook dat het team van Williams ook zelf nog een aparte onthulling gaat doen, waardoor het aannemelijk lijkt dat meer of misschien zelfs alle overige teams dat ook nog gaan doen. De Britse renstal zal dat over iets meer dan een maand, op Valentijnsdag om precies te zijn, gaan doen op Silverstone.

V̶̶̶a̶̶̶l̶̶̶e̶̶̶n̶̶̶t̶̶̶i̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶'̶s̶ ̶D̶̶̶a̶̶̶y̶̶̶ FW47 launch day 💙



14.02.25 🔐 — Williams Racing (@WilliamsRacing) January 9, 2025

