Kelly Piquet en Max Verstappen gaan dit jaar hun eerste kindje mogen verwelkomen. Jos Verstappen is blij met net nieuws dat hij weer opa wordt en onthult ook een speciale rol voor Helmut Marko.

In gesprek met F1-Insider stelt Jos Verstappen dat hij een goede kerst gehad heeft, die hij niet samen met Max Verstappen heeft doorgebracht. "De kerst was heel rustig. Ik was met mijn vrouw en kinderen in ons huis in België, oud en nieuw vierden we in Dubai. Hij heeft nu een eigen gezin. Hij was met zijn vriendin Kelly en stiefdochter Penelope op vakantie gegaan. Het is heel normaal dat mijn zoon nu als vader op eigen benen staat."

Jos Verstappen over kindje Max en Kelly Piquet

Ook Jos Verstappen is natuurlijk op de hoogte van het feit dat hij begin 2025 opa gaat worden, gezien het feit dat Kelly Piquet en Max Verstappen hun eerste kindje ergens tussen februari en april mogen verwelkomen. "Ik word voor de vierde keer opa. Mijn dochter Victoria heeft al drie kinderen. Ik ben enorm blij en hoop dat alles goed zal gaan. Het past allemaal goed in het complete plaatje. Ik was namelijk 26 toen ik voor het eerst vader werd, Max is nu 27. Daar zijn zeker parallellen."

Marko als 'overgrootopa' voor kind Kelly Piquet en Verstappen

Jos Verstappen heeft ook een nieuw familielid toegevoegd: Red Bull Racing-adviseur Marko. Jos en Max Verstappen werken al tientallen jaren samen met Marko. "Helmut heeft goedmoedig aanvaard dat hij nu 'overgrootopa' wordt. Bij de laatste race in Abu Dhabi hebben we er lang over gesproken. Over een Red Bull-toekomst hebben we het nog niet gehad. Eerst moeten we zien of het een jongen of een meisje wordt."

