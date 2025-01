Net zoals vorig jaar heeft een supercomputer proberen te voorspellen hoe het F1-seizoen 2025 gaat verlopen, wie wereldkampioen wordt en hoeveel punten elke coureur gaat veroveren. Het bleek geen goed nieuws te zijn voor Max Verstappen.

De supercomputer voorspelde in 2024 dat Max Verstappen kampioen zou worden, maar in 2025 ziet dezelfde computer dat niet gebeuren. De Nederlander wordt met 372 punten op P2 gezet, achter Lando Norris. Norris zou met 380 punten, acht punten meer dan Verstappen, wereldkampioen worden voor het eerst in zijn carriere. Lewis Hamilton gaat het volgens deze computer beter doen dan teamgenoot Charles Leclerc tijdens zijn eerste seizoen in F1 namens Ferrari en zou met 331 op de derde plaats eindigen. George Russell (277 punten) en Leclerc (275 punten) maken de top vijf af.

Artikel gaat verder onder video

Rest van de F1-grid in 2025

In de top tien zien we ook Oscar Piastri, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson, Fernando Alonso en Lance Stroll terug. Piastri weet dus met 225 punten voor de twee rookies Antonelli en Lawson te blijven. Antonelli zou 189 punten veroveren, Lawson 172 punten. Aston Martin wordt dus door de supercomputer als het beste team gezien achter de vier topteams. De rest van de grid zou in 2025 al volgt gaan eindigen volgens de computer: Nico Hulkenberg (59 punten), Carlos Sainz (48 punten), Alexander Albon (48 punten), Gabriel Bortoleto (30 punten), Oliver Bearman (27 punten), Isack Hadjar (25 punten), Pierre Gasly (16 punten), Jack Doohan (12 punten), Yuki Tsunoda (10 punten) en Esteban Ocon (8 punten). Geen hoge verwachtingen dus voor Alpine volgens de supercomputer.

Constructeurs

Bij de constructeurs is het nog veel spannender dan het bij de coureurs zal zijn. Volgens de supercomputer gaat McLaren met een punt voorsprong kampioen worden voor Ferrari. McLaren wordt 605 punten toegekend, Ferrari 604. Red Bull moet het met P3 doen door 544 punten te scoren, voor Mercedes (466 punten) en Aston Martin (160 punten). Williams, Kick Sauber, Visa Cash App RB, Haas en Alpine zou de rest van de uitslag zijn, waarbij Alpine maar dertig punten zou gaan scoren in 2025.

