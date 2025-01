Hoewel Alpine-adviseur Flavio Briatore in eerste instantie wat huiverig was om Franco Colapinto te contracteren, legt hij in gesprek met FormulaPassion uit dat we met de Argentijn één van de beste jonge talenten uit de afgelopen jaren te maken hebben.

Colapinto moest afgelopen jaar sinds de race in Monza het stoeltje van Logan Sargeant invullen. De Amerikaan was namelijk tijdens het weekend in Zandvoort voor de zoveelste bij een klapper betrokken. Colapinto vulde zijn invalbeurt in de eerste paar races prima in, maar hier en daar kwam er ook een foutje. De jongeling leek lange tijd op weg te zijn naar een topteam, maar enkele klappers hebben daar een streep doorgezet. Toch bleef Alpine lonken naar de diensten van Colapinto en uiteindelijk werd donderdag bekend dat de transfer rond is.

Briatore: 'Prestaties indrukwekkend voor debutant'

In gesprek met het Italiaanse medium legt Briatore uit dat hij ook even aarzelde, vanwege de crashes. Desondanks kijkt hij naar het grotere plaatje: "We zijn erg blij dat we met Williams een overeenkomst hebben bereikt om Franco Colapinto aan te trekken. Het is duidelijk dat Franco een van de beste jonge talenten in de motorsport van dit moment is." Hoewel Colapinto als reservecoureur is binnengehaald, wijst Briatore naar de toekomst van het team en daar zou de Argentijn een grote rol in kunnen spelen: "Het is eerlijk om te zeggen dat zijn verschijning op de Formule 1-grid vorig jaar velen, waaronder mijzelf, verraste. Zijn prestaties waren echt indrukwekkend voor een debutant. We hebben oog voor onze toekomst, en zijn komst geeft ons een uitstekende groep jonge coureurs om uit te putten en mee samen te werken, zodat we het team kunnen ontwikkelen met het oog op toekomstige successen."

BREAKING: Franco Colapinto joins Alpine on a multi-year deal and will be their Test and Reserve Driver for the 2025 season#F1 pic.twitter.com/RewHlFCpbG — Formula 1 (@F1) January 9, 2025

