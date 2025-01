Iconisch circuit langer op F1-kalender, FIA-steward eerlijk over kritiek op straffen verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend dat de Grand Prix van België tot en met 2031 op de Formule 1-kalender zal staan. Daarnaast legt FIA-steward Vitantonio Liuzzi uit dat de internationale autosportbond niet iedereen tevreden kan stellen en Alpine-coureur Jack Doohan gaat wellicht helemaal niet beginnen aan het 2025-seizoen. Dit is de GPFans Recap van 8 januari.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van België sleept contractverlenging tot en met 2031 in de wacht

Goed nieuws voor fans van de Grand Prix van België: de race op Spa-Francorchamps heeft een langdurige verlenging in de wacht weten te slepen. De toekomst van de race is tot en met 2031 veiliggesteld. Wél gaat dat gebeuren met een roulatiesysteem. Alles lezen over de contractverlenging van de Formule 1 met de race in België? Klik hier!

Button vertelt waar Verstappen het verschil maakt: "Meeste coureurs vinden dat verschrikkelijk"

Liam Lawson gaat het aankomend seizoen in de Formule 1 opnemen tegen Max Verstappen. Een grote uitdaging, want de viervoudig wereldkampioen heeft zijn voorgaande teammaten vrij eenvoudig afgeschreven. Waar maakt de Limburger het verschil? Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button geeft zijn kijk erop. Lezen waar Button ziet dat Verstappen het verschil maakt? Klik hier!

Liuzzi over werk als steward van FIA: "Soms kun je niet iedereen tevreden stellen"

Vitantonio Liuzzi, voormalig F1-coureur bij onder meer Toro Rosso, is momenteel zo af en toe actief als steward van de FIA. Volgens de Italiaan is het lastig om een steward te zijn en is de kritiek die onder meer Johnny Herbert in 2024 kreeg na het uitdelen van straffen aan Max Verstappen voor collega's lastig te accepteren. De volledige uitleg van Liuzzi lezen? Klik hier!

Hoe kan Viaplay in Nederland nog gered worden voor de F1-fans?

Viaplay zal tot en met 2029, naast F1 TV, dé plek zijn voor Formule 1-fans om hun favoriete sport te bekijken. De streamingdienst kampt echter al sinds haar intrede hier in Nederland met verschillende problemen. Hoe kan het in ons landje nog gered worden? Lezen welke opties er zijn? Klik hier!

Doohan voor eerste race al vervangen? 'Alpine kondigt Colapinto wellicht deze week aan'

Jack Doohan is op papier in 2025 de tweede coureur van Alpine naast Pierre Gasly, maar zijn periode als vaste coureur zou al ten einde kunnen komen voordat hij zijn eerste race in 2025 gereden heeft. Het Franse team zou onder leiding van Flavio Briatore namelijk al dicht in de buurt komen van het vervangen van de Australiër voor Franco Colapinto. Lezen hoe dit precies in elkaar zit? Klik hier!

Gerelateerd