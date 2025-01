Jack Doohan is op papier in 2025 de tweede coureur van Alpine naast Pierre Gasly, maar zijn periode als vaste coureur zou al ten einde kunnen komen voordat hij zijn eerste race in 2025 gereden heeft. Het Franse team zou onder leiding van Flavio Briatore namelijk al dicht in de buurt komen van het vervangen van de Australiër voor een andere coureur.

Dit weet het Argentijnse Diario Olé te melden. De site weet te melden dat er 'erg betrouwbare bronnen' zeggen dat Alpine er een doel van heeft gemaakt om een deal te sluiten met het kamp van Franco Colapinto om hem in 2025 alsnog naar Alpine te halen. Deze deal zou 'binnenkort' aangekondigd gaan worden door de betrokken partijen, iets wat zelfs deze week al kan gebeuren. De geruchten omtrent Colapinto, Doohan en Alpine zijn niet nieuw en bestaan eigenlijk al sinds Doohan werd bevestigd voor 2025 als opvolger van Esteban Ocon bij het Franse team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ferrari in 2025: wat voor invloed heeft komst Hamilton op de verhoudingen?

Colapinto maakt indruk bij Williams

Colapinto was sindsdien namelijk ingevallen voor Logan Sargeant bij Williams en maakte zeker in het begin indruk. De Argentijn crashte wel vaak, maar had ook goede momenten. Voor veel mensen en teams kwam Colapinto uit het niets, zo ook voor Alpine. De geruchten stellen dat Doohan maar een contract voor de eerste zes races zou hebben en dat hij daarna vervangen kan worden, maar zelfs dit zou Doohan weinig zekerheid geven. De laatste tijd zijn er namelijk genoeg voorbeelden geweest van contracten waar een team zich vervolgens niet aan hield of zich uit wist te kopen.

Vader Colapinto verwijderde Story op Instagram

Ook weet de site te melden dat de vader van Colapinto, Anibal Colapinto, op zijn Instagram een story heeft verwijderd met daarop hijzelf en wat vrienden die tosten terwijl hij in een Williams-shirt staat. Als tekst stond er bij de story: “Er zijn maar weinigen onder ons die alles al weten…. F1 2025.” Of er deze week daadwerkelijk nieuws komt over Colapinto als vervanger van Doohan is nog afwachten, maar een opvallende situatie is het sowieso al geworden.

Gerelateerd