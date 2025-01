Ferrari in 2025: wat voor invloed heeft komst Hamilton op de verhoudingen?

Nadat Ferrari de afgelopen tientallen jaren heeft moeten toekijken hoe Red Bull Racing en Mercedes de sport domineerden, was het afgelopen seizoen McLaren dat nipt sterker bleek te zijn. Gaat 2025 dan eindelijk het jaar van Ferrari worden en hoe groot gaat de invloed van Lewis Hamilton daarop zijn?

Het laatste kampioenschap van Ferrari bij de constructeurs in F1 dateert alweer van 2008. In het nieuwe tijdperk leek Ferrari tijdens het seizoen 2022 goed uit de startblokken te schieten. Charles Leclerc had zelfs even meer dan veertig punten voorsprong op Max Verstappen, maar gedurende het seizoen zakte Ferrari weg en werd Red Bull sterker. In 2022 werd Ferrari met 554 punten uiteindelijk tweede, achter Red Bull. In 2023 maakte het nooit echt kans op een hoofdprijs, een seizoen waarin het derde werd bij de constructeurs met 406 punten. In 2024 begon het eigenlijk wederom niet fantastisch, maar werd het gedurende het seizoen beter en wonnen Carlos Sainz en Leclerc uiteindelijk een paar races. Een tweede plaats met maar liefs 652 punten is een forse verbetering ten opzichte van 2023, maar het kampioenschap werd net gemist. Dit brengt ons bij 2025.

Trekt Ferrari de ontwikkelingslijn door?

Het seizoen van Ferrari in 2024 begon dus niet fantastisch, maar werd steeds beter en eindigde dus bijna met een kampioenschap bij de constructeurs. Dit zal de Italiaanse renstal hoop geven. Met de forse verbeteringen aan de auto en het momentum is het dan ook wel opvallend te noemen dat Ferrari volgens de geruchten van plan is om voor 2025 een compleet nieuwe auto te maken. Er wordt onder meer gekozen voor een pull-rod voorwielophanging, terwijl ook de cockpit naar achter gaat en er veranderingen worden doorgevoerd aan de versnellingsbak.

De vraag is of dit, gezien het momentum dat het team in 2024 had met de auto van toen, wel de juiste keuze is. Het is ook duidelijk dat Ferrari zich hiermee vol op 2025 wil richten in een poging om de droogte bij de coureurs en constructeurs ten einde te brengen voor het nieuwe tijdperk in 2026 gaat beginnen.

Concurrentie voor Ferrari is groot

Toch gaat, naast dat het zichzelf wellicht in de vingers gaat snijden door voor een bijna compleet nieuwe auto te gaan in 2025, ook de enorme concurrentie in 2025 een grote rol spelen. In 2024 zagen we voor het eerst in de historie van F1 dat er vier teams waren met een P1 en P2 tijdens een race. McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes zaten richting het einde van het seizoen amper iets van elkaar af, waardoor de winter en de ontwikkelingen en upgrades tijdens het seizoen van groot belang gaan zijn.

De vraag is of Ferrari in 2025 kan doen wat het in 2024 ook deed: tijdens het seizoen flinke stappen vooruit zetten. Een grote klacht van zowel Leclerc als Sainz was dat de auto vooral in de regen dramatisch was om te besturen. Dit terwijl de auto tijdens de kwalificatie en tijdens de race in droog weer fantastisch presteerde en ook de banden minder snel bleken te slijten en daardoor langer goed bleven. De vraag is of het team goed door de winter komt en vervolgens in de zomer mee kan gaan met de ontwikkelingsoorlog die tussen de vier teams gaat ontstaan.

Komst Hamilton

Dan is er nog de grootste verandering voor Ferrari in 2025: de coureurs. Leclerc zal in 2025 gewoon weer voor het team rijden en was voor het gevoel de afgelopen seizoenen, zeker in 2024, de kopman van het team. Begin 2024 werd echter al aangekondigd dat het team niet verder ging met Sainz en vanaf 2025 Hamilton in de gelederen zou krijgen. De Brit bleek gedurende het seizoen 2024, en eigenlijk al dit hele tijdperk in F1, de auto van Mercedes niet onder de knie te krijgen. Dit terwijl teamgenoot George Russell dit uiteindelijk wel lukte.

De vraag is of de auto van Ferrari zo gaat verschillen van die van Mercedes. Dat de auto anders gaat zijn is duidelijk, maar Ferrari heeft toch ook te maken met dezelfde reglementen waar het zich aan moet houden. Het leek in 2024 echter ook een kwestie van motivatie te zijn voor Hamilton, die begin 2024 al wist dat hij naar Ferrari zou gaan. De vraag met de komst van Hamilton is vooral wat dit met de verhoudingen binnen het Italiaanse team gaat doen.

Hamilton bij Ferrari zorgt voor vraagtekens over verhoudingen

Want dat Hamilton niet naar Ferrari komt om tweede coureur te zijn en Leclerc te ondersteunen in zijn jacht op zijn eerste titel in F1, dat mag duidelijk zijn. Hamilton rijdt voor zichzelf en gaat bij het Italiaanse team nog een laatste poging wagen om zijn historische achtste titel te veroveren. Hij lijkt er bij Ferrari wel de auto voor te krijgen, iets wat bij Mercedes de afgelopen drie jaar niet het geval is geweest.

De vraag is vooral of Ferrari de twee zich eerst gaat laten bewijzen en daarna een kopman kiest, of dat het aan het begin al het vertrouwen aan Leclerc of Hamilton geeft. Dat eerste lijkt politiek gezien de meest logische keuze, maar de kans dat Leclerc beter uit de startblokken komt dan Hamilton vanwege zijn ervaring met het team en de auto lijkt toch vrij groot te zijn. De vraag is of Hamilton zich snel genoeg thuis gaat voelen en in vorm raakt om in 2025 echt om de titel mee te kunnen doen, of dat het gat dat wellicht begin 2025 ontstaat al te groot is om goed te kunnen maken. Daarnaast gaat het ook nog maar afwachten zijn hoe Leclerc en Hamilton, twee coureurs die gewend zijn kopman van hun team te zijn, het onderling met elkaar gaan vinden.

Conclusie

Voor Ferrari was 2024 een groot succes, waardoor het in 2025 een grote kans maakt om de droogte bij de coureurs en constructeurs ten einde te gaan brengen. Toch lijkt Ferrari vooral voor zichzelf vraagtekens te hebben gecreëerd. Hoe gaat de keuze voor een flink vernieuwde auto bijvoorbeeld uitpakken in 2025 en wat voor gevolgen heeft dit voor de tijd die wordt gestoken in de auto van het seizoen 2026? Hoe snel gaat Hamilton zich thuis voelen bij het Italiaanse team en hoe gaan de verhoudingen zijn tussen hem en Leclerc? Moet Ferrari uiteindelijk een keuze gaan maken tussen de twee coureurs of zorgen de prestaties van Leclerc en Hamilton ervoor dat de keuze voor Ferrari wordt gemaakt? Allemaal vragen die in 2025 zullen gaan bepalen hoe het seizoen gaat verlopen en of Ferrari eindelijk weer een prijs aan de prijzenkast toe kan voegen.

