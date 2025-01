McLaren in 2025: na succes bij de constructeurs dit seizoen ook raak bij de coureurs?

Na verbetering in 2023 was er in 2024 voor McLaren in F1 zoveel vooruitgang dat het team zelfs zeges boekte en uiteindelijk voor het eerst in lange tijd weer eens een prijs won: het constructeurskampioenschap. In 2025 zal dit weer het doel zijn, maar zijn er ook kansen bij de coureurs?

In 2022, toen het nieuwe tijdperk begon, zat McLaren achterin het veld vanwege porpoising en problemen met de balans van de auto. Gedurende het seizoen werd het wel wat beter, maar verder dan 159 punten en een vijfde plaats bij de constructeurs kwam het team niet. In 2023 begon McLaren nog slechter, maar bleek het weekend in Silverstone het begin van de ommekeer. Ineens deed het team mee om podiumplekken en werd het vaak tweede of derde. In het kampioenschap bij de constructeurs werd het vierde met 302 punten, bijna twee keer zoveel punten als het jaar daarvoor. In 2024 was het vervolgens, na wederom een langzame start, eindelijk weer eens raak. McLaren won in totaal zes races en werd eerste bij de constructeurs door 666 punten te scoren. Dit brengt ons bij het seizoen 2025.

Artikel gaat verder onder video

De auto van McLaren

De auto van McLaren kende in 2024 drie periodes. De eerste paar races zat het in het middenveld, tijdens de races in Europa had het de snelste auto van de grid en richting het einde van het seizoen had het op dit vlak ineens concurrentie van Ferrari. De late reeks van Ferrari bleek niet genoeg voor de Italianen om nog kampioen te worden, maar die kans hadden ze wel.

In 2025 zal het team zich een langzame start zoals in 2022, 2023 en 2024 niet kunnen veroorloven, gezien de concurrentie die er nu is. Het team zal een goede winter moeten draaien, maar wel met de minste tijd in de windtunnel van alle teams. Ferrari, Mercedes en Red Bull zullen niet stil gaan zitten en gaan proberen het gat in de winter al te dichten.

Hoe gaat McLaren de twee coureurs managen?

In 2024 werden de 'papaya rules' een fenomeen. McLaren durfde lang geen beslissing te nemen over wie de eerste coureur van het team was, waarna uiteindelijk richting het einde van het seizoen werd gekozen voor Lando Norris. De Brit kwam nog even in de buurt van Max Verstappen in het kampioenschap, maar bleek die druk richting het einde van het jaar toch niet aan te kunnen. Ondertussen bleef Oscar Piastri rustig en zonder al te veel klagen zijn rol spelen. De kans dat hij dit in 2025 weer gaat doen, is niet zo heel groot.

Dit zal vooral zo zijn omdat hij, net zoals Norris, nu aan het seizoen zal beginnen met het idee dat hij kans maakt op de titel. Bij Mercedes en Red Bull is het duidelijk wie de kopman is, terwijl de situatie bij Ferrari ook interessant gaat zijn met de komst van Lewis Hamilton. Toch heeft Charles Leclerc al laten zien het team achter zich te hebben als het erop aan gaat komen. De vraag is of McLaren weer kiest voor een late beslissing, of dat het nu eerder de knoop door gaat hakken.

Vol op 2025, of rekening houden met 2026?

De volgende vraag is hoeveel tijd McLaren nog gaat steken in de auto van 2025, wetende dat het nu al een goede auto heeft die kan strijden om de twee kampioenschappen en er in 2026 ook een nieuwe auto gebouwd moet worden waar nu aan begonnen mag worden. Het laatste zal veel tijd kosten, waardoor er ook offers gebracht moeten worden aan de auto van 2025.

Het gevaar dat McLaren geen keuze durft te maken, zoals bij de coureurs ook het geval was in 2024, ligt op de loer. Mocht McLaren op allebei de paarden willen wedden, dan kan dit in allebei de seizoenen hun ook de kop kosten. Focust de team zich op 2025 dan kan het twee keer kampioen worden, maar gaat dit wellicht ten koste van de start van het nieuwe tijdperk in F1. Als het zich focust op 2026, is er de mogelijkheid dat Ferrari, Red Bull en Mercedes zich langs McLaren ontwikkelen in de winter en gedurende het seizoen en de twee kampioenschappen een lastiger verhaal worden. Voordeel is dan wel dat het team een vliegende start kan hebben in 2026 met een waarschijnlijke sterke motor van Mercedes.

Conclusie

Voor McLaren is het jaren geleden dat het team zo gunstig aan een seizoen begon als in 2025 het geval is. Hierbij komen echter ook gevaren kijken. Kan het team op een juiste manier de verlangens van Piastri en Norris managen zonder dat er een onderling gevecht komt en het team eronder gaat lijden? Focust het team zich op 2025, op 2026 of gaat het de focus verdelen met mogelijk alle gevolgen van dien? Kan het team de druk aan van de verwachtingen die in 2025 aanwezig zijn, nu de resultaten ernaar zijn? Allemaal vragen waar we het komende seizoen antwoord op gaan krijgen.

Gerelateerd