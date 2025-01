Liam Lawson gaat het aankomend seizoen in de Formule 1 opnemen tegen Max Verstappen. Een grote uitdaging, want de viervoudig wereldkampioen heeft zijn voorgaande teammaten vrij eenvoudig afgeschreven. Waar maakt de Limburger het verschil?

Max Verstappen heeft inmiddels vier wereldkampioenschappen Formule 1 achter zijn naam staan en behoort nu al tot het lijstje met grootste namen ooit uit de sport. De 27-jarige coureur heeft verschillende indrukwekkende records verbroken, en lijkt voorlopig nog niet van plan te zijn daarmee te stoppen. De afgelopen jaren heeft menig teammaat het dan ook af moeten leggen tegen de inmiddels 63-voudig racewinnaar.

Teammaten Verstappen

Na het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing, wisten Pierre Gasly en Alexander Albon geen vuist te maken tegen Verstappen. Laatstgenoemde vergeleek de afstellingen van de Nederlander met het spelen van een spel op de computer met een extreem hoge sensitiviteit, waardoor de cursor van je muis bij de kleinste bewegingen over het scherm schiet. Ook Sergio Pérez wist geen stand te houden naast Verstappen, en moest dit bekopen met een gedwongen pensioen.

Windtunnel

Dit jaar is het de beurt aan Liam Lawson, een 22-jarige razendsnelle coureur met een vurig karakter. "Waar Max briljant in is, is het beste uit een auto halen die volgens de windtunnel het beste is", vertelt Jenson Button over waar Verstappen het verschil maakt. "De meeste coureurs vinden die balans verschrikkelijk en passen de auto aan in een andere richting om hun het vertrouwen te geven bochten aan te vallen, maar Max kan er zo gewoon mee rijden", citeert The Race.

