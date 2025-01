Vitantonio Liuzzi, voormalig F1-coureur bij onder meer Toro Rosso, is momenteel zo af en toe actief als steward van de FIA. Volgens de Italiaan is het lastig om een steward te zijn en is de kritiek die onder meer Johnny Herbert in 2024 kreeg na het uitdelen van straffen aan Max Verstappen voor collega's lastig te accepteren.

In de podcast Inside Line benadrukt Liuzzi dat de stewards het vaak vooral doen vanuit de liefde voor de sport en om de coureurs te ondersteunen. Geld speelt geen rol, omdat ze hier geen salaris voor krijgen. "Ik denk dat ik de coureurs ondersteun door dingen duidelijker te maken of door een eerlijke analyse en gesprek te voeren, want ik ben bevriend met het grootste deel van het veld. En ik houd ervan om te praten en uit te leggen waarom we tot een bepaalde beslissing zijn gekomen. Ik moet zeggen dat in de afgelopen vijf jaar, waarin ik veel lastige beslissingen heb moeten nemen, er in het begin veel discussies en soms ruzies waren tussen de coureurs en de stewards. Het is niet iets wat we doen voor geld, want met onze posities krijgen we geen salaris of iets dergelijks. Ik denk dat het belangrijk is dat deze rol wordt vervuld om de sport vooruit te helpen. We besteden veel tijd aan reizen en werken, en de positie kan veranderen en tot resultaten leiden."

Liuzzi over FIA en president Ben Sulayem

Liuzzi blijft, als hem vervolgens wordt gevraagd naar FIA-president Ben Sulayem, vervolgens oppervlakkig als hij zegt wat hij vindt van de rol die hij momenteel speelt en de geruchten die er rondom hem en de FIA zijn. "Ik kan hier niet echt veel over zeggen. Natuurlijk is er veel discussie over deze positie. Het is duidelijk dat de rol in de toekomst kan veranderen. Misschien wordt de rol een beetje aangepast, want ik weet zeker dat de FIA-voorzitter met de teams om de tafel gaat. Je hoort veel verhalen over de FIA, de Formule 1 en discussies met coureurs, maar vaak worden dingen groter gemaakt dan ze werkelijk zijn. Ik denk dat de Formule 1 en de FIA heel goed samenwerken, en dat de sport aan beide kanten groeit. Laten we zeggen, de Formule 1 wordt steeds groter, en we zien elke keer geweldige races en geweldige competities. Ik weet zeker dat Ben Sulayem samen met de Formule 1 aan het praten is om de beste oplossing voor ons allemaal te vinden. Daarnaast hebben wij [stewards] ook veel vergaderingen tijdens het seizoen."

Liuzzi over vergaderingen stewards

Liuzzi vervolgt: "Daarom voelen we veel gesprekken en vergaderingen omdat we willen uitleggen hoe we tot een bepaalde beslissing zijn gekomen. Ik moet zeggen dat we een hele slimme commissie hebben, en ook de andere stewards, zoals de voorzitter en de tweede stewards. Het is een geweldig team en we werken goed samen. Soms kun je niet iedereen tevreden stellen, omdat iedereen bijvoorbeeld een inhaalactie wil doen zonder straf te krijgen of wat dan ook. Iedereen heeft verschillende standpunten, maar uiteindelijk denk ik dat we elke race geweldige competities en een geweldige show zien, en dat is goed voor de sport."

