Viaplay zal tot en met 2029, naast F1 TV, dé plek zijn voor Formule 1-fans om hun favoriete sport te bekijken. De streamingdienst kampt echter al sinds haar intrede hier in Nederland met verschillende problemen. Hoe kan het in ons landje nog gered worden?

Op 20 mei 2021 kondigde de Nordic Entertainment Group, tegenwoordig de Viaplay Group, aan de Nederlandse markt te betreden na Ziggo Sport te hebben overboden in de strijd om de uitzendrechten voor de Formule 1, waar Viaplay naar verluidt 30 miljoen euro per jaar voor ging betalen. Toenmalig CEO Anders Jensen beloofde "een betaalbare prijs", mikte op "4,5 miljoen abonnees in 2025" in Nederland en wilde "veranderen en vernieuwen" door Olav Mol niet op de commentaarpositie te zetten maar Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, een wijziging waar niet alle F1-fans achter konden staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viaplay kaapt presentator Rob Kamphues weg bij Ziggo Sport voor seizoen 2025

Klachten en hogere prijzen

Sinds Viaplay vanaf 2022 de Formule 1 uitzendt, regent het klachten. De beeldkwaliteit was niet beter dan 720p en toen de upgrade voor 1080p eindelijk werd geïntroduceerd, leek het upscaled te zijn. Haperende beelden en storingen blijven eveneens een groot probleem voor abonnees. Het kwam tevens vaak genoeg voor dat tijdens F1-sessies ook het geluid gewoon wegviel. 2025 is opnieuw geen goede start geweest voor Viaplay, aangezien een deel van de kijkers de finale van het wereldkampioenschap darts moest missen vanwege technische problemen, nadat de halve finale de dag ervoor ook al niet te zien was voor een deel van de kijkers. Michael van Gerwen verloor van Luke Littler met 7-3, maar sommige abonnees konden dus alleen de score teruglezen op social media. Elk uitzendingsplatform heeft hier en daar weleens technische problemen, maar dat er na bijna drie jaar nog steeds dit soort problemen consistent voorkomen, belooft weinig goeds voor de toekomst.

Volgens onderzoeken uit medio-2024 zouden er 1,008 miljoen Viaplay-abonnees zijn in Nederland en die cijfers waren op dat moment langzaam aan het dalen. De Zweedse streamingdienst is dus ontzettend ver van haar doel voor 2025 verwijderd. Daarnaast is het lastig te zeggen dat Viaplay echt "betaalbaar" is, zoals eerst werd beloofd. Begin 2022 moest je €13,99 per maand uit de portemonnee trekken om toegang te krijgen tot de Formule 1 bij Viaplay, maar dat is sindsdien elk jaar omhooggegaan met twee euro per maand. Of de huidige prijs van €17,99 per maand opnieuw verhoogd wordt voor de start van het aankomende F1-seizoen, is nog niet bekend.

Als abonnee betaal je tegenwoordig dus meer voor Viaplay, terwijl je minder gaat krijgen. Vanwege de financiële problemen is de streamingdienst genoodzaakt kosten te besparen voor dit jaar en dat zal ten ongenoegen komen van de Nederlandse F1- en andere sportfans. Steeds minder entertainment, denk daarbij aan bijvoorbeeld documentaires, wordt geleverd met Nederlandse ondertiteling. Ze hebben nog wel de rechten in handen van onder meer de Bundesliga en de Premier League, maar bij steeds minder voetbalwedstrijden is er Nederlandstalig commentaar te horen.

OOK INTERESSANT: F1 TV blijft beschikbaar in Nederland ondanks 'exclusieve' deal van Viaplay

Imagoprobleem

Stel dat Viaplay het voor elkaar krijgt om de klachten die consistent naar voren komen, op te lossen, dan zit het nog steeds met een probleem: haar imago. Viaplay heeft nou eenmaal een slechte naam gekregen in Nederland. Dit zou misschien opgelost kunnen worden door de handen ineen te slaan met Canal+. Het Franse bedrijf heeft al een streamingdienst die in Nederland beschikbaar is. Daarnaast heeft het sinds januari 2024 29,3 procent van de aandelen van Viaplay in bezit, aangezien Viaplay een deel moest verkopen om faillissement tegen te gaan. Canal+ staat niet bekend om consistente problemen met beeldkwaliteit en storingen. Bij een eventuele samensmelting tussen Canal+ en Viaplay kan het de laatstgenoemde helpen de klachten op te lossen. Of überhaupt een naamsverandering van Viaplay naar Canal+ kan al een uitweg zijn voor de Zweedse streamingdienst om meer klanten te trekken.

© GPFans

OOK INTERESSANT: Commentator Viaplay: 'Het is nog steeds onrustig tussen Verstappen en leiding Red Bull'

Ouderwets tv

Een tweede oplossing voor Viaplay zou kunnen zijn om weg te doen met de streamingdienst en terug te gaan naar ouderwets tv. Ziggo Sport heeft bijvoorbeeld maar liefst zes tv-kanalen waarop van alles is te zien. Naast de verschillende autosporten, zoals de DTM, Formule E, IndyCar en NASCAR, kan je ook bij Ziggo Sport terecht voor voetbal, golf, basketbal, hockey, handbal, tennis, atletiek, volleybal, noem het maar op - en het kost overigens momenteel een euro per maand minder dan Viaplay. Het probleem van streamen in plaats van tv-uitzendingen is dat het vaak over-the-top gaat. Kort door de bocht gezegd is Viaplay daardoor gevoeliger voor technische problemen en slechtere beeldkwaliteit, iets waar we op de 'normale' beeldbuis veel minder last van hebben. Het nadeel van streamen niet langer als optie aanbieden en Viaplay om te zetten naar tv-kanalen, is dat je als klant aangesloten moet zijn bij een tv-provider die Viaplay wil uitzenden. Dat hoeft bij een streamingdienst dan weer niet.

Gerelateerd