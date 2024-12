Rob Kamphues en Viaplay hebben vlak voor het einde van het jaar 2024 flink uitgepakt met nieuws. Kamphues maakt in 2025 de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay om daar verschillende nieuwe programma's te gaan presenteren.

Kamphues werkt al jaren bij Ziggo Sport, waar hij vooral het gezicht is geworden van het F1 Race Café en nog veel meer andere programma's rondom F1 en MotoGP. Hij maakte de jaren mee waarin Max Verstappen zich richting zijn eerste kampioenschap reed in 2021, waaronder dus zijn historisch eerste zege in Spanje in 2016. Kamphues gaat bij Viaplay niet de rol overnemen van Amber Brantsen, maar zal op vrijdag, zondag en maandag nieuwe programma's gaan presenteren. Amber Brantsen zal tijdens de uitzendingen rondom de sessies nog in beeld zijn.

Kamphues over stap naar Viaplay

Kamphues is blij met zijn stap naar Viaplay. “Na een aantal geweldige jaren bij Ziggo Sport wordt het tijd voor een volgende stap. De komende jaren wordt het nog spannender in de Formule 1 en dan is het geweldig om met Viaplay zo dicht op het vuur te zitten. Ik verheug me er ook op om weer te worden herenigd met mijn racemaatje Tom Coronel om samen met hem en andere ouwe bekenden de boel op stelten te zetten in de studio.”

Viaplay over Kamphues

Marco Zwaneveld, Head of Sports Viaplay Group Netherlands, zegt het volgende over de komst van Kamphues. “We hebben de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan onze huidige Formule 1-programmering. In 2025 beginnen we aan een nieuw hoofdstuk waarin Formule 1 exclusief te zien is op Viaplay en Viaplay TV. De komst van Rob Kamphues voegt nog meer ervaring en creativiteit toe aan het team. Met Amber Brantsen, Rob Kamphues en Anne-Greet Haars in huis kunnen we de Formule 1-liefhebbers op hun wenken bedienen.”

