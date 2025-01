Newey ziet eerste probleem bij Aston Martin, Marko doet onthulling over afkoopsom Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De winterstop is momenteel in volle gang, al betekent dat natuurlijk niet dat er niks valt te beleven in de Formule 1. Zo hoorden we ook op dinsdag weer de nodige opvallende uitspraken Christian Horner had meerdere dingen te melden, onder meer over de ontwikkelingsfocus van de RB21 voor volgend seizoen. Helmut Marko liet aan de andere kant weten hoe het precies gegaan is met Sergio Pérez en zijn afkoopsom, die volgens de Oostenrijker vrij hoog uitgevallen is. Adrian Newey, die over twee maanden vertrekt bij het team, heeft op zijn beurt weer zijn eigen problemen bij het nieuwe team van Aston Martin.

Horner onthult waar Red Bull op focust bij ontwikkeling RB21: 'Verstappen kon dit verbergen'

Christian Horner heeft uitgelegd waar de engineers van Red Bull Racing zich op richten bij de ontwikkeling van de RB21-bolide voor het F1-seizoen van 2025. De teambaas hoopt dat Max Verstappen en Liam Lawson dit jaar met een niet per se snellere maar wel consistenter auto aan de bak kunnen. Christian Horner heeft uitgelegd waar de engineers van Red Bull Racing zich op richten bij de ontwikkeling van de RB21-bolide voor het F1-seizoen van 2025. De teambaas hoopt dat Max Verstappen en Liam Lawson dit jaar met een niet per se snellere maar wel consistenter auto aan de bak kunnen." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christian Horner.

Marko geeft antwoord op de vraag of ontslag Pérez bij Red Bull een duur grapje was

Sergio Pérez zal dit jaar niet meer op de Formule 1-grid staan na zijn ontslag bij Red Bull Racing. Omdat hij nog wel een contract had, hing er een prijskaartje aan het besluit van de energiedrankfabrikant. Daar is hoofdadviseur Helmut Marko op ingegaan. Marko kreeg bij RTL de vraag of het een duur grapje was om te scheiden van Pérez. "Nou, binnen de voorwaarden van het contract, hebben we voor beide partijen een acceptabel resultaat gevonden", antwoordde de 81-jarige uit Graz die vervolgens de vraag kreeg of om een paar miljoen euro ging. "Het is de Formule 1, dus ja." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko.

Rosberg met kritiek voor Verstappen: "Moet een grens worden getrokken"

Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg denkt dat de manier van racen van Max Verstappen niet legaal zou moeten zijn. Rosberg geeft toe dat Verstappen momenteel binnen de regels rijdt, maar denkt ook dat dit niet het geval zou moeten zijn. Volgens de Duitser zouden rivalen als Lando Norris hier ook meer uitgesproken over moeten zijn. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Nico Rosberg.

Newey begint met twee maanden achterstand bij Aston Martin

Hoewel Adrian Newey officieel nog altijd in dienst is van Red Bull Racing, sluit de topontwerper begin maart aan bij Aston Martin. Newey onthult in de podcast van Autocar dat Red Bull alle tools heeft geblokkeerd en wijst naar een achterstand van zo'n twee maanden, zodra hij aan de slag gaat bij het team van Lawrence Stroll. "Ik loop dan al zo'n twee maanden achter op de planning, maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk wel iets meer dan dat", zo zegt Newey onder meer. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Adrian Newey en zijn vermeende achterstand.

Horner heeft boodschap voor topteams over toekomst Verstappen: 'Hij is glashelder'

Christian Horner leest ook de geruchten en weet van de interesse van andere topteams in Max Verstappen nu het allemaal wat minder soepel gaat bij Red Bull Racing, maar heeft een duidelijke boodschap voor deze topteams. "Hij staat natuurlijk, gezien zijn talent, op de kerstverlanglijst van elke teambaas. Dat is onvermijdelijk. Maar zolang we hem kunnen voorzien van een competitieve auto en een omgeving waarin hij graag vertoeft, verwacht ik niet dat hij de wens krijgt om ergens anders heen te gaan.” Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christian Horner.

