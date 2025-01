Sergio Pérez zal dit jaar niet meer op de Formule 1-grid staan na zijn ontslag bij Red Bull Racing. Omdat hij nog wel een contract had, hing er een prijskaartje aan het besluit van de energiedrankfabrikant. Daar is hoofdadviseur Helmut Marko op ingegaan.

'Checo' maakte in 2011 zijn debuut in de koningsklasse bij Sauber en maakte het jaar daarop veel indruk door meerdere podiums te scoren. Na een baalseizoen bij McLaren stapte hij over naar Force India. Pérez was keer op keer een solide middenvelder met hier en daar een podium. Hij scoorde dan eindelijk zijn eerste overwinning door in de Sakhir Grand Prix van 2020 van de laatste naar de eerste plaats te rijden. Dat leverde hem een zitje op bij Red Bull Racing, waar Alexander Albon niet langer aan de eisen van de Oostenrijkse renstal voldeed. In 2021 hielp hij Max Verstappen in de jacht op het eerste wereldkampioenschap van de Nederlander en mede dankzij Pérez won Red Bull ook de constructeurstitel van 2022 en 2023.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko deelt anekdote over mentale kracht Lawson: "Anderen zouden wanhopig zijn geworden"

Een paar miljoen euro

Het sprookje bij Red Bull liep vorig jaar stuk voor de man uit Guadalajara. Het begon prima met vier podiumresultaten in de eerste vijf Grands Prix, maar Pérez zou na Miami geen enkele keer meer in de top vijf finishen. De balansproblemen van de RB20-bolide troffen vooral hem zwaar, al liep het bij Verstappen ook niet bepaald van een leien dakje. 'Checo' werd achtste in het kampioenschap, in niemandsland, en Red Bull zakte terug naar de derde plek bij de constructeurs achter Ferrari en de uiteindelijke kampioenen McLaren.

Dit was de druppel voor Red Bull en het besloot afgelopen december om Pérez de laan uit te sturen en Liam Lawson op te roepen als de nieuwe ploegmaat van Verstappen. De Mexicaan had echter in april zijn handtekening al gezet voor het seizoen 2025 met een optie voor 2026 en dus moest het contract verscheurd worden. Dat heeft Red Bull wel wat gekost.

Marko kreeg bij RTL de vraag of het een duur grapje was om te scheiden van Pérez. "Nou, binnen de voorwaarden van het contract, hebben we voor beide partijen een acceptabel resultaat gevonden", antwoordde de 81-jarige uit Graz die vervolgens de vraag kreeg of om een paar miljoen euro ging. "Het is de Formule 1, dus ja."

Gerelateerd