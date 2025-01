De keuze is op Liam Lawson gevallen om Max Verstappen dit jaar te vergezellen als teamgenoot bij Red Bull Racing. Qua pure snelheid was Yuki Tsunoda misschien wel beter, maar dr. Helmut Marko vertelde eerder al over de mentaliteit van de Nieuw-Zeelander. In gesprek met het Duitse RTL wijst de adviseur naar een voorbeeld uit de Formule 2-dagen van Lawson, die destijds als teamgenoot van Logan Sargeant door het leven ging.

2024 was het laatste seizoen van Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De Mexicaan kreeg vanaf 2021 de kans om zijn kunsten te vertonen naast Verstappen. In 2023 werd Pérez nog afgevlagd als vicekampioen, maar de achterstand op teamgenoot Verstappen was vaak aanzienlijk. Vandaag de dag zitten de teams er dicht bij elkaar en daarin kwam 'Checo' tekort. Red Bull had diverse opties en heeft uiteindelijk voor Lawson gekozen. Marko vertelde bij de beslissing dat er iets meer rek in Lawson zit, hoewel de snelheid van Tsunoda momenteel wel beter is. Daarnaast wees de Oostenrijker naar de mentale kracht, die hij beter vindt bij Lawson.

Lawson en Sargeant bij Carlin Motorsport

Ter voorbeeld wijst Marko naar de Formule 2-dagen van Lawson in 2022. De Kiwi was destijds bij Carlin Motorsport de teamgenoot van Sargeant, waarvan al snel duidelijk werd dat hij zijn opwachting ging maken bij het team van Williams. In de Formule 2 beschikt ieder team over hetzelfde materiaal, dus alleen de afstelling kan naar wens worden aangepast. "In Formule 2 zijn er soms grote verschillen tussen de motoren. Zijn [Lawson red.] teamgenoot was de Amerikaan Sargeant, die een nieuwe motor kreeg nadat duidelijk werd dat hij op weg was naar Formule 1. Daarna was hij drie tot vijf tienden sneller op de rechte stukken", opent Marko.

Lawson liet het koppie niet hangen

Voor Lawson was dat een bittere pil om te slikken, want hij reed nog met een oudere power unit rond en had minder pk's tot zijn beschikking. Toch liet hij het koppie niet hangen. "Wetende dat er niets was wat hij eraan kon doen, gaf hij niet op; hij bleef vechten. Hij eindigde slechts als derde in het kampioenschap, maar anderen zouden wanhopig zijn geworden en tegen zichzelf hebben gezegd dat ze geen kans hadden met die motor", aldus Marko.

