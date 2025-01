Christian Horner leest ook de geruchten en weet van de interesse van andere topteams in Max Verstappen nu het allemaal wat minder soepel gaat bij Red Bull Racing, maar heeft een duidelijke boodschap voor deze topteams.

In 2024 begon er ineens twijfel te ontstaan over de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing. Dit kwam vooral door het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Horner, de machtsstrijd tussen het kamp van Horner en dat van Helmut Marko en de mindere sportieve prestaties door een RB20 die moeite had met veel dingen. Verstappen zelf gaf eerlijk aan dat hij gesprekken met Mercedes heeft gevoerd in 2024, terwijl Aston Martin ook vaak genoemd werd in de geruchten. Marko en Horner hebben eerder al aangaven dat ze gewoon een goede auto moeten bouwen om zeker te zijn van de diensten van Verstappen, maar kan dit in 2025 wel? In gesprek met Motorsport.com laat Horner in ieder geval duidelijk weten dat Verstappen gefocust is op Red Bull. “Max is altijd glashelder geweest richting het team. Zijn commitment is onverminderd sterk geweest. Hij geniet, en de mensen die hij vertrouwt en waar hij graag mee samenwerkt maken voor een groot deel onderdeel uit van dit team."

Horner richt zich tot ander F1-teams met interesse in Verstappen

Horner weet dat Mercedes en Aston Martin azen op de diensten van Verstappen, maar volgens de Brit is er een duidelijk plan voor 2025 om ervoor te zorgen dat de viervoudig wereldkampioen ook in 2026 nog onderdeel van Red Bull is. "Hij staat natuurlijk, gezien zijn talent, op de kerstverlanglijst van elke teambaas. Dat is onvermijdelijk. Maar zolang we hem kunnen voorzien van een competitieve auto en een omgeving waarin hij graag vertoeft, verwacht ik niet dat hij de wens krijgt om ergens anders heen te gaan.”

Horner over toekomst Marko bij Red Bull

De toekomst van Marko was in 2024 ook even onzeker, maar Verstappen liet duidelijk merken het niet te waarderen als Marko zou vertrekken. Over de toekomst van de Oostenrijker, waarmee hij op de achtergrond dus een machtsstrijd zou uitvechten, is Horner duidelijk. “Nou, Helmut is niet weg en gaat ook niet weg. Max ziet de waarde van het team en, nogmaals, dat heeft hij deze periode echt gevoeld. Wanneer de auto niet presteert zoals je hoopt, moeten je pitstops sterk zijn, de strategie moet kloppen, de betrouwbaarheid moet op orde zijn. Je moet de juiste beslissingen op de juiste momenten nemen.”

