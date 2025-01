Christian Horner heeft uitgelegd waar de engineers van Red Bull Racing zich op richten bij de ontwikkeling van de RB21-bolide voor het F1-seizoen van 2025. De teambaas hoopt dat Max Verstappen en Liam Lawson dit jaar met een niet per se snellere maar wel consistenter auto aan de bak kunnen.

Verstappen won vier van de eerste vijf Grands Prix in 2024 met tussendoor een uitvalbeurt vanwege een geëxplodeerde rem. Sergio Pérez kon er elke keer een dubbelpodium van maken voor de energiedrankfabrikant. Het zou echter ook het laatste podium zijn voor 'Checo'. In Miami moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Lando Norris en op Imola lag de Limburger opnieuw onder druk van de McLaren-coureur. Het was in Monaco waar de balansproblemen van de RB20 pas echt te zien waren. Red Bull was totaal niet competitief, vanwege de hoge kerbs op het iconische stratencircuit. Verstappen had daar onder andere ook op de Hungaroring last van. Gelukkig had hij een flinke voorsprong in de puntenstand opgebouwd aan het begin van het seizoen, want na de zomerstop waren McLaren en Ferrari vaak niet bij te benen. Deze balansproblemen, die te maken hebben met het zogeheten werkvenster, moeten voor 2025 opgelost worden. Dat is dan ook waar Red Bull op focust.

Breder werkvenster

"Ik denk dat we goed begrijpen waar we qua ontwikkeling niet naartoe hadden moeten gaan", begon Horner tegenover RACER. "Ik zou zeggen dat we rond Imola een upgradepakket hebben geïntroduceerd wat de auto veel piekeriger maakte in zijn prestaties met een erg nauw werkvenster. Wanneer je in dat werkvenster zit, zoals de vier ronden achter elkaar in Oostenrijk die goed genoeg waren voor de pole, dan zit je ook echt goed in dat venster. Ging je echter maar een millimeter daarbuiten, dan werd het een veel problematischere auto om mee te rijden. Max was ertoe in staat dat te verbergen en daar omheen te rijden en volgens mij heeft het vooral 'Checo' pijn gedaan - het was dat venster dat zo nauw was."

"Waar de engineers volgens mij erg gefocust op hebben tijdens de winterstop is hoe we dat werkvenster kunnen verbreden", vervolgde de Brit. "Het gaat niet per se om het toevoegen van ultieme performance, maar gewoon het verbreden van het werkvenster, zodat je in de verschillende omstandigheden en op de verschillende circuits die we bezoeken, veel beter kunt opereren."

