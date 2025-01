Hoewel Adrian Newey officieel nog altijd in dienst is van Red Bull Racing, sluit de topontwerper begin maart aan bij Aston Martin. Newey onthult in de podcast van Autocar dat Red Bull alle tools heeft geblokkeerd en wijst naar een achterstand van zo'n twee maanden, zodra hij aan de slag gaat bij het team van Lawrence Stroll.

Vorig jaar werd bekend dat de wegen tussen Red Bull en Newey gaan scheiden. De ontwerper werd lange tijd gelinkt aan het team van Ferrari en ook Williams leek heel eventjes een kanshebber te zijn, maar het werd uiteindelijk Aston Martin. Newey kan zich bij het team uit Silverstone helemaal laten gaan, want met een hagelnieuwe windtunnel kan hij komend jaar de lijnen uitzetten. Daarnaast heeft Newey ook aandelen gekregen in het team, iets wat hij bijvoorbeeld bij Williams niet kon krijgen.

Red Bull heeft tools geblokkeerd

Newey gaat officieel op 2 maart starten met zijn dienstverband bij het groene team en zal zich voornamelijk bezighouden met de wagen van 2026. De wagen van dit seizoen is namelijk al grotendeels ontwikkeld, al wordt niet uitgesloten dat Newey hier en daar enkele aanpassingen zal doorvoeren. Vooralsnog moet Newey vanaf de zijlijn toekijken, want de tools van Red Bull zijn inmiddels geblokkeerd. "Zij kunnen mij dat [ontwerpen] niet verbieden, maar ze hebben mijn instrumenten wel geblokkeerd", zo legt Newey uit.

Newey begint met achterstand bij Aston Martin

Daarnaast wijst Newey naar de opdracht die hij heeft gekregen. "Het mag duidelijk zijn dat Aston Martin alles uit 2025 wil halen, maar mijn focus ligt vooral op de 2026-regels en de grote veranderingen." Daarbij ziet hij wel één nadeel: "Ik loop dan al zo'n twee maanden achter op de planning, maar in alle eerlijkheid is dat natuurlijk wel iets meer dan dat. Door de manier waarop het nieuwe reglement is ontwikkeld, moet je eigenlijk ook achter een CAD-systeem zitten om alle kaders te kunnen snappen."

