Volgens voormalig IndyCar-coureur en F1TV-analist James Hinchcliffe is er wel degelijk sprake van 'British bias' binnen de Formule 1, maar moet dit allemaal wel in perspectief worden gezien. Het afgelopen seizoen heeft Max Verstappen zich diverse keren uitgelaten over de rol van de Britse pers en Hinchcliffe geeft in The Red Flags Podcast tekst en uitleg.

Het afgelopen seizoen is het een aantal keren over de rol van de Britse pers gegaan, al dan niet aangehaald door Verstappen. De kritiek op de Nederlander begon in Oostenrijk, toen hij met Lando Norris in contact kwam tijdens de race op de Red Bull Ring. Later in het seizoen kwam er ook kritiek op de rijstijl van Verstappen en dan vooral uit de hoek van oud-Formule 1-coureurs uit Groot-Brittannië. Toen Verstappen de Grand Prix van Brazilië vanaf P17 wist te winnen, wilde hij zijn gram halen. Tijdens de persconferentie na afloop van die wedstrijd vroeg hij zich af waar de Britse journalisten ineens waren en of zij al richting het vliegveld waren gegaan.

Sky Sports F1 wordt over de hele wereld gekeken

Hinchcliffe wijst naar de landen waar Sky Sports F1 als hoofduitzending wordt gebruikt: "Als je in Noord-Amerika bent, in Canada of de VS, en je kijkt naar F1 op tv — bijvoorbeeld op ESPN in de VS of TSN in Canada — dan kijk je naar de Sky UK-uitzending. De mensen bij Sky worden ingehuurd door een Brits bedrijf om een show te maken voor een Brits publiek. Natuurlijk, wat denk je dat de Nederlandse uitzending is? Die is Max georiënteerd. De Franse uitzending? Vol geklaag! Natuurlijk is de Britse uitzending Brits georiënteerd. Het is gemaakt voor Groot-Brittannië."

F1TV moet tegenwicht bieden

In zijn ogen kijkt het verkeerde publiek simpelweg naar de verkeerde Formule 1-zender. "Mensen vergeten dat het niet voor ons is gemaakt; we maken gebruik van een uitzending die voor iemand anders bedoeld is. Als je een niet-vooroordeelde uitzending wilt, kijk dan naar F1TV. En ik zeg dit niet zomaar. Dat was precies het doel van F1 TV", legt Hinchcliffe uit. De analisten bij F1TV zijn tegenwoordig niet alleen maar afkomstig uit Groot-Brittannië, zo schuiven er regelmatig coureurs aan uit andere landen. Daarnaast geeft Hinchcliffe als Canadees ook een iets andere kijk op de zaak: "Daarom halen ze een Noord-Amerikaan erbij, daarom halen ze iemand als Davide Valsecchi erbij, daarom halen ze mensen uit andere regio's. Omdat het heel bewust probeert níét partijdig te zijn."

Hinchcliffe ziet geen British bias bij eigen collega's

Daarnaast durft Hinchcliffe zijn hand in het vuur te steken voor zijn collega's: "Dus ik kan eerlijk zeggen, naast Alex Jake, Jolyon Palmer of David Coulthard gezeten, of wie dan ook — of het nu (Will) Buxton is of een andere Brit — dat zij niet bevooroordeeld zijn ten opzichte van Britse coureurs. Ik heb ze nooit iets zien zeggen waar ik dacht: “Echt? Zie je dat zó?” Ze zeggen wat ze zien en behandelen iedereen hetzelfde."