Vandaag werd de eerste etappe in de 2025 Dakar Rally verreden en was er meteen weer succes voor de Nederlandse deelnemers, werd het testplan van Lewis Hamilton bij Ferrari gelekt, bleek Viaplay de abonnees de afgelopen dagen wederom niet blij te hebben gemaakt en ging Toto Wolff in op de relatie met Jos en Max Verstappen na het veelbesproken seizoen 2021. Dit is de GPFans Recap van 4 januari.

Viaplay ontvangt 'minimaal 3800' klachten tijdens eerste streams van 2025

Het jaar 2025 is begonnen, zo ook voor Viaplay. De streamingdienst, die in Nederland de uitzendrechten van F1 in handen heeft, is echter niet fantastisch uit de startblokken geschoten richting het nieuwe jaar in de koningsklasse. De abonnees hadden op donderdag en vrijdag genoeg om over te klagen rondom het WK Darts, iets wat dat ook door een groot aantal mensen werd gedaan. Meer lezen over waar de klachten rondom Viaplay de afgelopen dagen precies over gingen? Klik hier!

Wolff over relatie met Jos en Max Verstappen: 'Door smerige spelletjes in 2021 aangetast'

Toto Wolff heeft onthuld hoe 'smerige spelletjes' van allebei de kanten ervoor hebben gezorgd dat de relatie tussen de Oostenrijker, Mercedes en Jos en Max Verstappen na het seizoen 2021 flink werd aangetast. Meer lezen over wat Wolff te zeggen had over de relatie met het kamp Verstappen en hoe 2021 hier invloed op heeft gehad? Klik hier!

Verstappen over Brown: 'Grappig dat het komt van iemand die zelf gefaald heeft'

Max Verstappen lag in 2024, een seizoen waarin hij voor het vierde jaar op rij kampioen werd in F1, vaak in de clinch met McLaren CEO Zak Brown. De Nederlander heeft nog maar eens uitgehaald richting de Amerikaan. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen had over de klachten van McLaren CEO Zak Brown en waarom hij ze niet serieus neemt? Klik hier!

Dakar 2025: weer zege Van den Brink bij trucks, bizarre slotfase bij auto's

Na de proloog van 3 januari stond op 4 januari de eerste etappe van de Dakar Rally 2025 op het programma. Een etappe van maar liefst 499 kilometer lang. Veel spektakel was er vooral bij de auto's te vinden, terwijl er ook weer Nederlands succes was. Meer lezen over hoe de eerste etappe in de 2025 Dakar Rally voor de favorieten en de Nederlanders is verlopen? Klik hier!

'Ferrari heeft 'flexibel' testprogramma voor Hamilton: duizend kilometer in vier dagen'

Lewis Hamilton heeft zijn periode bij Mercedes inmiddels echt afgesloten en kan zich na de jaarwisseling nu volledig focussen op Ferrari, dat vanaf 2025 de nieuwe werkgever is van de zevenvoudig wereldkampioen. Er is nu meer bekend over het testprogramma van de Brit. Meer lezen over wat voor plan Ferrari heeft met Lewis Hamilton in januari en waarom dit plan is beïnvloed door de reglementen van de FIA? Klik hier!

