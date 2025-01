Toto Wolff heeft onthuld hoe 'smerige spelletjes' van allebei de kanten ervoor hebben gezorgd dat de relatie tussen de Oostenrijker, Mercedes en Jos en Max Verstappen na het seizoen 2021 flink werd aangetast.

Verstappen stelde in het eindejaarsinterview met Viaplay dat hij, mede door de mindere auto van Red Bull en de machtsstrijd achter de schermen bij het team, in 2024 gesprekken had gevoerd met Wolff en Mercedes en dat dit inhoudelijk goede gesprekken waren geweest waarin allebei de partijen naar elkaar hebben geluisterd. Voor 2025 is het zeker dat Verstappen bij Red Bull blijft, maar ondanks het contract tot eind 2028 geven de geruchten aan dat Aston Martin en Mercedes wel degelijk kans maken op de diensten van de Nederlander voor 2026 en daarna. Ook Jos Verstappen gaf al aan dat er zeker een kans is dat zijn zoon Red Bull achter zich laat als de auto niet sneller en consistenter wordt in 2025.

Wolff over relatie met Jos en Max Verstappen

In de podcast Armchair Expert with Dax Shepard stelt Wolf dat de relatie tussen hem, Max en Jos Verstappen zich langzaam maar zeker weer begint te herstellen. Toch kan ook hij niet ontkennen dat het seizoen 2021 impact heeft gehad op de relatie met de Nederlanders. "Jos, Max en ik hebben een prima relatie. Het heeft wel een beetje geleden in 2021. Van beide kanten werd er toen smerig gespeeld."

Wolff blikt terug op 'dramatisch' jaar 2021 in F1

Hoe Wolff inmiddels denkt over het seizoen 2021, mag geen geheim meer zijn. "Wat een jaar. Het was enorm dramatisch. De onderwerpen die heel veel mensen met kerst niet durfden bespreken aan tafel waren Trump, Brexit en Abu Dhabi 2021." Uiteindelijk won Verstappen voor het eerst het kampioenschap door in Abu Dhabi, na een safety car, Lewis Hamilton in te halen in de laatste ronde. Een slotfase waar het hele team van Mercedes nog steeds niet van is hersteld.

