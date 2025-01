Lewis Hamilton heeft zijn periode bij Mercedes inmiddels echt afgesloten en kan zich na de jaarwisseling nu volledig focussen op Ferrari, dat vanaf 2025 de nieuwe werkgever is van de zevenvoudig wereldkampioen. Er is nu meer bekend over het testprogramma van de Brit.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Het was de bedoeling dat Hamilton al tijdens de testdagen in Abu Dhabi voor Ferrari zou rijden en daarna ook, maar Mercedes liet dit niet toe omdat de Brit nog wat afspraken met sponsoren had. Nu hij echt onderdeel van Ferrari is, is het plan ook bekend. Er moet door de Brit duizend kilometer in vier dagen afgewerkt gaan worden om de Ferrari beter te leren kennen. Dit moet allemaal gaan gebeuren voor de filmdag en de drie testdagen in februari in Bahrein.

Ferrari bedenkt 'flexibel' testprogramma voor Hamilton

Ferrari heeft geprobeerd zo flexibel mogelijk testprogramma op te zetten. Dit moet gaan beginnen in Fiorano, waar hij voor het eerst in een Ferrari zal zitten. Dit kan 20 of 21 januari gaan worden, afhankelijk van het weer. Ferrari wil de beste omstandigheden op de baan hebben, zodat het zo representatief mogelijk is. Vervolgens zal er tijdens eind januari vervolgens ook in Barcelona een periode van (minimaal) vier dagen zijn waarin Hamilton aan de slag mag met de Ferrari. Dit doet Ferrari vooral omdat het ook hier rekening moet en wil houden met het weer.

Ferrari en Hamilton gelimiteerd door reglementen

Het Italiaanse team moet echter ook rekening houden met de reglementen van de FIA. In artikel 10.2 staat namelijk dat er een maximale kilometerafstand van duizend kilometer is voor een coureur die aan het F1-kampioenschap deelneemt en tevens TPC-test uitvoert. Dit is bij Hamilton het geval. Daardoor wordt het aantal kilometers dus gelimiteerd richting de testdagen in Bahrein eind februari.

