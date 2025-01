Het jaar 2025 is begonnen, zo ook voor Viaplay. De streamingdienst, die in Nederland de uitzendrechten van F1 in handen heeft, is echter niet fantastisch uit de startblokken geschoten richting het nieuwe jaar in de koningsklasse. De abonnees hadden op donderdag en vrijdag genoeg om over te klagen rondom het WK Darts, iets wat dat ook door een groot aantal mensen werd gedaan.

Viaplay is, sinds het in 2022 actief werd in Nederland door onder meer de uitzendrechten van F1, darts, hockey en voetbalcompetities zoals de Premier League en Bundesliga te bemachtigen, vaak om redenen in het nieuws geweest die door zowel de streamingsdienst als de abonnees niet als positief gezien zullen worden. Viaplay kondigde een jaar geleden aan dat het de uitzendrechten van F1 in Nederland nog zal behouden tot eind 2029 en spreekt zelfs van 'exclusieve rechten'. Het jaar 2025 is echter ook niet fantastisch gestart voor Viaplay, want voor en tijdens de finale van het WK Darts tussen Nederlander Michael van Gerwen en de 17-jarige Luke Littler, die uiteindelijk wereldkampioen werd, stroomden de klachten binnen.

Problemen Viaplay rondom halve finales en finale WK Darts

De klachten waren vooral gericht op het feit dat de voorbeschouwing pas om 21:00 uur begon - terwijl de wedstrijd om 21:15 begon - en de stream zelf. Bij veel mensen deed de stream het namelijk helemaal niet. Volgens De Telegraaf kwamen er na 21:00 uur, het moment waarop de stream 'begon', minimaal 3800 klachten binnen bij Viaplay. Een enorm aantal. Ook op social media was het duidelijk dat de abonnees niet gediend waren van de volgens veel mensen zoveelste stream die het niet doet. Ook tijdens de halve finales op donderdagavond waren er voorafgaand aan het duel van Van Gerwen al problemen met de stream.

Zo grote finale en dan doen jullie 10 minuten voorbeschouwing? — Jeremy Hill (@JerHill_) January 3, 2025

Weer storing!! — Jerry Mulder (@JerryLMulder) January 3, 2025

Het zou wel redelijk zijn als er na twee dagen niet kunnen kijken naar darten 🎯 er een vergoeding wordt gegeven door #viaplay aan de betaalende klanten — Goeman-Decauwer (@goemandecauwer) January 3, 2025

En weer doet jullie stream het niet 🤢 — Hulsie123 (@hulsie123) January 3, 2025

Gewoon allemaal opzeggen dat viaplay ! Dan is het zo klaar met deze waardeloze zender — Mike (@macho2022099) January 3, 2025

Deze maand mag het abonnementbedrag terug gestort worden. Alvast bedankt. — Rowan Cremers (@RowanCremers) January 3, 2025

En weer doet ie het niet he 😡😡😡 — 👁👁 (@HengeloFct074) January 3, 2025

En de stream werkt weer niet. Waardeloos weer — vNistelrooij9 (@nistelrooij9) January 3, 2025

