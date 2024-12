In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag sprak Mick Schumacher zich uit over zijn vader Michael Schumacher, het ongeluk dat zijn vader jaren geleden meemaakte en de rol die zijn vader speelde in zijn leven, liet Helmut Marko weten hoe de problemen in 2024 bij Red Bull Racing ontstonden, deelde Max Verstappen dat hij op een gegeven moment woest was en was Jos Verstappen eerlijk over zijn zoon. Dit is de GPFans Recap van 30 december.

Mick Schumacher blikt terug op skiongeluk: "Vanaf dat moment moest ik mijn eigen weg vinden"

Zondag was het precies elf jaar geleden dat de Formule 1-wereld werd opgeschud door het tragische nieuws dat zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zwaargewond was geraakt na een val tijdens het skiën. De familie Schumacher is sindsdien muisstil geweest over het leven van de legendarische Ferrari-coureur, maar zoon Mick heeft zich in het boek Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane uitgelaten over zijn band met zijn vader en hoe hij de stappen in de autosport heeft gezet, zonder 'Der Michael' aan zijn zijde. Meer lezen over wat Mick Schumacher over vader Michael Schumacher te zeggen heeft? Klik hier!

Verstappen was woest: "Ik wilde m'n kamer slopen"

Max Verstappen heeft onthuld dat hij na de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië zo boos was dat hij zin had om zijn hotelkamer te slopen. Vader Jos kalmeerde hem toen echter, en niet lang erna won Verstappen de race vanaf de zeventiende plaats om zo zijn vierde titel zo goed als veilig te stellen. Meer weten over waar Verstappen nou zo boos over was? Klik hier!

Verstappen geniet samen met Piquet en Penelope van welverdiende skivakantie

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is de ontspanning begonnen, maar staat er wel een actieve vakantie op de planning. Zo heeft de Nederlander samen met zijn vriendin en wat vrienden de sneeuw opgezocht om een ware skivakantie af te werken. Meer lezen en foto's zien van de vakantie die Verstappen met Piquet en Penelope aan het vieren is? Klik hier!

Marko zag problemen RB20 Verstappen na Imola ontstaan: "Werd steeds lastiger"

Helmut Marko heeft onthuld waar het seizoen 2024 voor Red Bull Racing en Max Verstappen minder en minder begon te worden en waar dit aan lag. Verstappen werd uiteindelijk kampioen, maar bij de constructeurs ging het kampioenschap na twee titels achter elkaar weer eens naar McLaren. Meer lezen over wat Marko te vertellen heeft over de lastige problemen waar Red Bull in 2024 last van had? Klik hier!

Jos Verstappen onder de indruk van zoon Max: "Erg sterk op de cruciale momenten"

Volgens Jos Verstappen hebben we in 2024 de beste Max gezien. De Red Bull-coureur wist onder moeilijke omstandigheden zijn vierde wereldtitel veilig te stellen en vader Jos is vooral onder de indruk van de manier waarop. Zo wist Verstappen junior toe te slaan op de meest cruciale momenten, zoals bijvoorbeeld de race in Brazilië. Meer lezen over wat Jos Verstappen te zeggen heeft over zoon Max Verstappen? Klik hier!

