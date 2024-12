Helmut Marko heeft onthuld waar het seizoen 2024 voor Red Bull Racing en Max Verstappen minder en minder begon te worden en waar dit aan lag. Verstappen werd uiteindelijk kampioen, maar bij de constructeurs ging het kampioenschap na twee titels achter elkaar weer eens naar McLaren.

In gesprek met Sport.de stelt Marko dat het voor Red Bull eigenlijk fout is gegaan toen het team upgrades begon door te voeren in Europa. Daarna ging het verder bergafwaarts. "Het was voor drie races lang een goede auto. In Imola brachten we updates, maar die zorgden niet voor enige verbetering. We wilden meer downforce brengen, maar tegelijkertijd gaf dit de auto een veel kleiner werkvenster. Dat had dramatische consequenties, want de auto werd steeds lastiger te besturen."

Red Bull probeerde te herstellen

Door deze mislukte upgrades moest Red Bull wat doen om Verstappen weer wat comfortabeler te maken in de RB20. Dit lukte deels, iets wat de resultaten aan het einde van het seizoen ook deels aantonen. "Daarna hebben we wat veranderingen aangebracht en die zorgden ervoor dat de auto weer wat makkelijker te besturen werd. De grootste problemen wisten we op te lossen, waardoor we niet meer het vierde team waren. Desondanks zaten we totaal niet op het niveau van McLaren."

