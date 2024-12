Max Verstappen heeft onthuld dat hij na de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië zo boos was dat hij zin had om zijn hotelkamer te slopen. Vader Jos kalmeerde hem toen echter, en niet lang erna won Verstappen de race vanaf de zeventiende plaats om zo zijn vierde titel zo goed als veilig te stellen.

Het is makkelijk om te vergeten, achteraf, maar Verstappen lag na de Grand Prix van Mexico onder flinke druk. Lando Norris had in Mexico een flinke inhaalslag gemaakt, en de Nederlander kreeg maar liefst twintig seconden aan tijdstraf op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Het vuur werd aan de schenen van Verstappen gelegd in de media voor zijn (te) agressieve manier van rijden, en het gat in het klassement werd steeds kleiner. Hierna eindigde McLaren één-twee in de sprintrace, en stond Norris op pole position voor de Grand Prix, terwijl Verstappen door een ongelukkige rode vlag in Q2 zich als twaalfde kwalificeerde en als zeventiende startte door een gridstraf.

Artikel gaat verder onder video

Dit is echt bullshit

Het is geen openbaring dat Verstappen na die kwalificatie boos was, want dat was in het moment zelf ook al goed merkbaar. De viervoudig kampioen nam geen blad voor de mond in zijn ronde bij de media. "De auto raakt de muur, het moet direct rood zijn", zei hij destijds tegenover Sky Sports F1. "Ik snap niet waarom het 30, 40 seconden moet duren. Dat is gewoon bullshit. Het is te dom om het erover te hebben." Door de vertraging van de rode vlag was er geen tijd meer om de sessie te hervatten, waardoor Verstappen in Q2 uitgeschakeld was.

Jos bracht me tot rust

Wat volgde was een van de beste races uit de carrière van de 27-jarige Limburger. Hij won de chaotische en natte race met bijna twintig seconden verschil, terwijl Norris vanaf pole position zesde bleef. Na maanden zonder zege stond de Red Bull eindelijk weer bovenaan het podium, maar Verstappen weet nog precies hoe boos hij was na die rode vlag in Q2, en de timing hiervan. Beide McLarens mochten namelijk nog wel hun ronde afmaken voor de vlag viel, terwijl het ongeluk al was gebeurd, maar Verstappen werd teruggefloten. "Ik was heel boos over de kwalificatie," herinnert Verstappen bij Talking Bull, de podcast van Red Bull Racing. "Ik wilde mijn kamer slopen, maar mijn vader zat daar toen ik binnenkwam. Hij was rustig, heel rustig. Ik was zo kwaad, maar hij was zo kalm dat het mij ook tot rust bracht."

Gerelateerd