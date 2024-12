Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is de ontspanning begonnen, maar staat er wel een actieve vakantie op de planning. Zo heeft de Nederlander samen met zijn vriendin en wat vrienden de sneeuw opgezocht om een ware skivakantie af te werken.

Verstappen zette begin december een punt achter het 2024-seizoen, die hij succesvol wist af te sluiten. De Nederlander wist in Las Vegas beslag te leggen op zijn vierde wereldtitel, maar moest er harder voor werken, dan in de voorgaande jaren. Red Bull Racing beschikte na de race in Miami namelijk niet meer over het snelste pakket en Verstappen moest daarom vooral aan schadebeperking doen. In Brazilië werd de genadeklap uitgedeeld, toen Verstappen vanaf P17 startte, maar in de regen alsnog naar de overwinning wist te rijden.

Vakantiekiekjes

Komend jaar wordt het laatste seizoen van het huidige reglement en de verwachting is dat de teams nóg dichter bij elkaar zullen zitten. Toch hoeft de Nederlander zich daar momenteel niet druk over te maken. Zo heeft hij samen met Piquet en 'bonus'-dochter Penelope de sneeuw opgezocht en deelt de Braziliaanse daarvan de kiekjes op de socials.

Instagram @kellypiquet

Instagram @kellypiquet

Instagram @kellypiquet

