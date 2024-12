Lawson bevestigt 'Call of Duty'-theorie Red Bull, Verstappen gaat in op Horner-soap | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft het ver geschopt in zijn F1-carrière en heeft zelfs de felicitaties gekregen van het Brits Hogerhuis. De viervoudig en regerend wereldkampioen zal volgend jaar Liam Lawson als teamgenoot hebben en hij bevestigt de 'Call of Duty'-theorie van Alexander Albon over Verstappen. Isack Hadjar is dan weer de opvolger van Lawson en hij deed een verrassende uitspraak over wie hij de beste coureur vindt. Verder blikte Verstappen terug op de soap rondom Christian Horner, uit David Coulthard zijn zorgen over hoe Mohammed Ben Sulayem zich gedraagt en weten we hoe het nieuwe koelsysteem gaat werken.

Verstappen krijgt felicitaties van Britse regering, Hogerhuis bespreekt toekomst F1

Max Verstappen en McLaren zijn gefeliciteerd door de Britse regering voor het verdienen van de wereldkampioenschappen in de Formule 1 dit jaar. Het Hogerhuis ging vervolgens aan de slag met discussies over de toekomst van Silverstone, de thuisbasis van de Grand Prix van Groot-Brittannië. "De 75e verjaardag van de Formule 1 is een geweldige kans om stil te staan bij de lange geschiedenis van de sport in het Verenigd Koninkrijk", begon Ruth Smeeth, de barones van Stoke-on-Trent. "De Formule 1 is een Brits succesverhaal met zeven van de tien teams die hier zijn gevestigd. We kijken ernaar uit door te gaan met onze lange en voorspoedige relatie met hen. En terwijl ik hier sta, mijn Lords, wil ik graag Max Verstappen feliciteren met zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap en McLaren met hun eerste constructeurskampioenschap sinds 1998." Lees hier het hele artikel over de felicitaties van het Hogerhuis aan het adres van Max Verstappen.

Lawson vergelijkt Red Bull-bolide met Call of Duty: "Je gaat alle kanten op"

Max Verstappen won het rijderskampioenschap tijdens het afgelopen F1-seizoen, maar Red Bull Racing kon niet met succes de constructeurstitel verdedigen. De balans van de RB20 was het grote probleem voor Sergio Pérez, die voor 2025 vervangen zal worden door Liam Lawson als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Alexander Albon reed halverwege 2019 en heel 2020 voor Red Bull Racing en zei dat de auto van Verstappen stond afgesteld alsof deze op 100 procent gevoeligheid stond in videospelletjes, iets waar hijzelf niet helemaal mee uit de voeten kon. De Nieuw-Zeelander is het helemaal eens met Albon. "Ik vond dat echt een briljante manier om het te omschrijven", begon Lawson bij de Pitstop-podcast. Lees hier het hele artikel over Liam Lawson die de theorie over de auto van Max Verstappen bevestigt.

Hadjar verkiest Hamilton boven Verstappen: "Ik vind hem de meest complete coureur"

Isack Hadjar is de nieuwe aanwinst van Red Bull voor het F1-seizoen 2025. Hij zal namelijk uitkomen voor het zusterteam VCARB. Hij heeft een verrassende uitspraak gedaan: volgens hem is namelijk niet Max Verstappen maar Lewis Hamilton de 'Greatest Of All Time'. "Ik ben opgegroeid met hem", begon Hadjar in een interview met Formula2.com. "Sinds mijn derde ben ik altijd fan van hem geweest en heb ik voor hem gejuicht tot aan zijn zevende titel. Ik was erg blij om degene die alles won, ook te supporten en ik vind hem de meest complete coureur die er is. Vanaf het moment dat ik aan formuleraces begon, raakte ik nog meer geïnteresseerd in de Formule 1 en het werd me duidelijk dat Lewis de te kloppen man was, dus ik heb altijd tegen hem opgekeken als de 'GOAT'." Lees hier het hele artikel over de verrassende uitspraak van de nieuwe aanwinst van Red Bull.

Verstappen gaat in op Horner-soap: "Er speelde heel veel op de achtergrond"

Waar alles goed leek te gaan voor Red Bull Racing op de baan aan het begin van het F1-seizoen van 2024, was het één grote soap achter de schermen. Christian Horner en Jos Verstappen hadden het met elkaar aan de stok na beschuldigingen over de eerstgenoemde. Jos ]zei op een gegeven moment: "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt." Max Verstappen kreeg dit citaat voorgelezen tijdens het eindejaarsinterview bij Viaplay. "Dat was al voordat we naar Bahrein gingen", antwoordde hij vervolgens op de vraag vanaf wanneer hij wist dat er iets speelde. "Het is nooit fijn voor het team, voor niemand niet, maar al helemaal voor hemzelf niet. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die terugblikt op het rumoer rondom de Red Bull-teambaas.

Details over nieuw koelsysteem in Formule 1 onthuld: "Een ontzettend uitdagend project"

De FIA zal volgend jaar een nieuw koelsysteem introduceren voor de Formule 1, als reactie op de bijzonder hete weersomstandigheden in Qatar vorig jaar. Chillout Motorsports heeft deze ontwikkeld en komt met tekst en uitleg over hoe het systeem precies werkt. Het koelsysteem bestaat uit twee elementen: een kastje met daarin een microcompressor, verdamper en condensing unit, die op de auto gemonteerd wordt. Deze houdt de vloeistof koel. Daarnaast zal de coureur een speciaal vuurbestendig shirt dragen die in verbinding staat met het kastje. Over het shirt lopen allerlei buisjes met een totale lengte van ongeveer 48 meter. Deze gaat om de borst en de rug van de coureur heen. Door die buisjes zal de koude vloeistof gaan om zo de coureur en de cockpit koel te houden. Lees hier het hele artikel over het nieuwe koelsysteem.

Coulthard duidelijk over uitspraak Ben Sulayem: "Precies waarom coureurs zo pisnijdig zijn"

De Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de bond van alle twintig deelnemers onder leiding van George Russell en voormalig coureur Alexander Wurz, had vorige maand een brief gestuurd naar de president van de FIA. Ze wilden als volwassenen behandeld worden en ze wilden weten waar het geld heen gaat dat de FIA ophaalt door middel van boetes. Mohammed Ben Sulayem zei dat het hun zaken niet zijn. David Coulthard vatte bij de Formula For Success-podcast samen wat de eisen waren van de coureurs en dat ze tevens een meer respectvolle aanpak wilden zien als het ging om schelden en het dragen van sieraden. De Schot reageerde vervolgens op de uitspraken van Ben Sulayem bij Autosport. "Dat is nou precies het soort neerbuigende reactie waardoor mensen tegenwoordig zo pisnijdig zijn. Lees hier het hele artikel over de neerbuigende reactie van de FIA-president.

