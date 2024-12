Max Verstappen won het rijderskampioenschap tijdens het afgelopen F1-seizoen, maar Red Bull Racing kon niet met succes de constructeurstitel verdedigen. De balans van de RB20 was het grote probleem voor Sergio Pérez, die voor 2025 vervangen zal worden door Liam Lawson als de nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Alexander Albon reed halverwege 2019 en heel 2020 voor Red Bull Racing en zei dat de auto van Verstappen stond afgesteld alsof deze op 100 procent gevoeligheid stond in videospelletjes, iets waar hijzelf niet helemaal mee uit de voeten kon. Pérez nam zijn plekje over naast Verstappen en mocht vier jaar lang voor de energiedrankfabrikant uitkomen. Hij hielp de Limburger aan zijn eerste rijderskampioenschap in 2021 en Red Bull aan de constructeurstitels van 2022 en 2023. Vanwege zijn teleurstellende resultaten afgelopen seizoen moet 'Checo' plaatsmaken voor Lawson. De Nieuw-Zeelander is het helemaal eens met Albon.

Cursor gaat alle kanten op

"Ik vond dat echt een briljante manier om het te omschrijven", begon Lawson bij de Pitstop-podcast. "Als de gevoeligheid laag ligt, heb je veel controle over wat je doet. Het is geen afstelling die bijt en alles gebeurt een beetje langzaam. Het is heel stabiel en geleidelijk en het bijt niet, maar als de gevoeligheid hoog ligt, dan gaat alles alle kanten op. Als je Call of Duty aan het spelen bent en je probeert iemand neer te schieten, maar je cursor gaat alle kanten op, dan moet je heel precies zijn in je bewegingen. En dat is eerlijk gezegd hoe het is met de Red Bull. Die staat heel agressief afgesteld."

Op de vraag of hij daar goed mee om kan gaan, lachte de man uit Hastings nerveus: "Daar gaan we achter komen! Ik wil denken van wel. Ik weet ook niet of ik echt geloof in verschillende rijstijlen. Het kan zo zijn dat de auto je wel ligt, maar we horen professionele coureurs te zijn en we horen te kunnen rijden met wat we krijgen en dat te maximaliseren."

