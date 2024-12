David Coulthard maakt zich zorgen om het feit dat Mohammed Ben Sulayem de kritiek die hij krijgt, naast zich neerlegt in plaats van luistert naar de F1-coureurs. De dertienvoudig Formule 1-racewinnaar zegt dat dit precies is waardoor de coureurs geïrriteerd raken.

De Grand Prix Drivers' Association (GPDA), de bond van alle twintig deelnemers onder leiding van George Russell en voormalig coureur Alexander Wurz, had vorige maand een brief gestuurd naar de president van de FIA. Ze wilden als volwassenen behandeld worden en ze wilden weten waar het geld heen gaat dat de FIA ophaalt door middel van boetes. "Met alle respect, ik ben zelf coureur. Ik respecteer de coureurs. Laat ze lekker hun gang gaan en concentreren op wat ze het beste doen, wat racen is", zei Ben Sulayem bij Autosport die vervolgde met de woorden: "Het zijn hun zaken niet."

Nooit als kind behandeld

Coulthard vatte bij de Formula For Success-podcast samen wat de eisen waren van de coureurs en dat ze tevens een meer respectvolle aanpak wilden zien als het ging om schelden en het dragen van sieraden. De Schot reageerde vervolgens op de uitspraken van Ben Sulayem bij Autosport. "Dat is nou precies het soort neerbuigende reactie waardoor mensen tegenwoordig zo pisnijdig zijn. Ik ga niet beweren dat ik een coureur ben. Ik ben een ex-coureur. En voor zover ik weet is de president een ex-coureur. Dus de beste mensen die weten hoe het is om een ​​coureur te zijn, vooral een Formule 1-coureur, en deze brief kwam van de Formule 1-coureurs, zijn de Formule 1-coureurs! Dat is wat mij zorgen baart. Om op zo'n manier te worden afgedaan, alsof je mening er niet toe doet."

"Degenen die boven je staan willen dan zeggen: 'Stap maar gewoon in en rijd met die auto'", vervolgde de voormalig Williams-, McLaren- en Red Bull-coureur. "Ik heb nooit meegemaakt met Frank Williams, Ron Dennis of meneer Mateschitz en Christian [Horner] dat ik als een kind werd behandeld, zelfs niet als ik duidelijk op het tapijt het gepiest, wanneer ik was gecrasht. Ze zeiden nooit: 'Wat dacht je, wat was je aan het doen?'"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem tijdens de laatste race in Abu Dhabi

