Waar alles goed leek te gaan voor Red Bull Racing op de baan aan het begin van het F1-seizoen van 2024, was het één grote soap achter de schermen. Christian Horner en Jos Verstappen hadden het met elkaar aan de stok na beschuldigingen over de eerstgenoemde. Max Verstappen is hier nu op ingegaan.

Richting de openingswedstrijd in Bahrein werd Horner beschuldigd van ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Het zou allemaal te maken hebben gehad met een machtsstrijd binnen de energiedrankfabrikant. De soap rondom de Red Bull-teambaas duurde meerdere maanden. De vader van Max zei op een gegeven moment: "Er heerst spanning zolang [Horner] hier op zijn positie zit. Het team loopt het gevaar uit elkaar te vallen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij de problemen veroorzaakt." De Limburger kreeg dit citaat voorgelezen tijdens het eindejaarsinterview bij Viaplay.

Meer meegekregen dan de meeste mensen

"Dat was al voordat we naar Bahrein gingen", antwoordde Verstappen op de vraag vanaf wanneer hij wist dat er iets speelde. "Het is nooit fijn voor het team, voor niemand niet, maar al helemaal voor hemzelf niet. Maar uiteindelijk moet je toch door als team zijnde. Wij moeten ons richten op de performance, daar word je uiteindelijk voor betaald, dat geldt voor iedereen in het team. Daar probeer je ook je focus op te leggen, maar er speelde natuurlijk heel veel op de achtergrond. Ik krijg ook meer mee dan de meeste mensen. Je hoeft natuurlijk ook niet altijd alles in de media te zeggen of het er in ieder geval over te hebben. Het is veel belangrijker dat we achter de schermen goed met elkaar overweg kunnen."

Heel sterke band opgebouwd

Jos Verstappen zei dat Horner weg moest, want alleen dan konden Max en Red Bull door. "Hij is gebleven en uiteindelijk denk ik dat we een heel sterke band met het team en met Christian hebben opgebouwd", vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Kijk, het zijn moeilijke tijden. Je kan ook heel snel zeggen dat je je handen ervan af trekt en je nergens mee bemoeit, maar je hebt ook heel veel aan elkaar te danken in het team. Je moet als het ware door die storm heen gaan met iedereen." Verstappen vertelde verder dat het rumoer hem niet afleidde, wanneer hij eenmaal achter het stuur zat. "Natuurlijk is het niet fijn, maar er zijn wel ergere dingen in mijn leven gebeurd, dus op dat gebied maakt dat niet heel veel uit."

