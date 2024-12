Jos Verstappen heeft duidelijk gemaakt wat Red Bull Racing moet doen om in 2026 ook nog steeds Max Verstappen als coureur van het team te hebben. De Nederlander heeft nog contract tot eind 2026, maar lijkt 2025 wel als een cruciaal jaar te zien.

In gesprek met Formule1.nl krijgt Jos Verstappen de vraag hoe de toekomst van zoon Max eruit gaat zien. Daar kan hij nu niet precies een reactie op geven. "Veel hangt ook af van wat er hier bij Red Bull allemaal gebeurt. Kijk, als ze het volgend jaar weer voor elkaar krijgen, en we rijden vooraan mee, dan blijft Max gewoon. Ik heb wel het idee dat het goed zit, nog altijd, en dat men er absoluut mee wil doorgaan. Ik geloof niet dat men denkt aan stoppen. Het feit dat ze vanaf 2026 hun eigen motor gaan ontwikkelen geeft ook al aan hoe ze erin staat. Dan verbind je je voor de langere termijn. Zo'n giga-investering doe je niet voor een paar jaar. Voor Red Bull is de Formule 1 de ultieme marketinginvestering."

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen over eigen motoren Red Bull

In 2026 gaat Red Bull dus samen met Ford zelf motoren ontwikkelen voor vier auto's. De vraag is natuurlijk hoe dit uit gaat pakken, maar veel horen we er eigenlijk niet over. Ook Jos Verstappen heeft er weinig informatie over. "Ik hoor er eigenlijk weinig meer over. Het programma loopt in de lijn der verwachtingen. Niemand weet hoe goed de motor en auto echt zullen zijn in 2026. Daar kom je pas achter als de auto daadwerkelijk op de baan staat."

Red Bull niet meer zoals het was

Topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley zijn vertrokken en zullen in 2025 geen onderdeel van het team meer zijn, net zoals er rondom het team van Max Verstappen wat veranderingen doorgevoerd worden. Jos Verstappen moet toegeven dat het team niet meer is zoals het was. "Hoe het team was, zo is het natuurlijk niet meer, nadat er enkele oudgedienden een carrièreswitch gemaakt hebben. Dat maakt de dynamiek voor mij wel iets anders. Ik merk het aan mezelf, ik ben tegenwoordig liever met rallysport bezig dan dat ik de intensieve Formule 1-kalender nareis. Kijk, ik wil het beste voor Max. Als ik ga, ga ik voor Max. Ik kom om hem te steunen, om een praatje te maken en gewoon te laten zien dat ik er voor hem ben."

