Liam Lawson zal vanaf 2025 de kleuren van Red Bull Racing gaan verdedigen naast viervoudig kampioen Max Verstappen. Dr. Helmut Marko wil met de Kiwi aan boord vooral weer de strijd aangaan in het constructeursklassement en onthult dat er van Lawson wordt verwacht dat hij binnen drie tienden van een seconde, van de tijden van Verstappen moet zitten.

Lawson is het antwoord van Red Bull Racing op de kwakkelende vorm die Sergio Pérez in 2024 achterliet. De Mexicaan heeft het seizoen nog mogen uitrijden, maar meer dan eens bleek dat hij tekort kwam om samen met Verstappen voorin het veld te rijden. Pérez sloot in 2021 aan als oplossing voor de vloek op het tweede stoeltje bij Red Bull. Nadat Daniel Ricciardo eind 2018 vertrok bij het Oostenrijkse team, hebben Pierre Gasly en Alexander Albon hun kans gekregen naast de Nederlander, maar werden beide mannen gewogen en te licht bevonden door de leiding van Red Bull Racing. Pérez mocht het weliswaar langer uithouden en wist zelfs zeges te pakken in de Oostenrijkse kleuren, maar kwam in 2024 toch wel flink tekort om het zitje te mogen behouden, ondanks een doorlopend contract op zak.

Lawson moet binnen drie tienden van Verstappen zitten

Lawson zelf, verklaarde dat het een lastige taak wordt om het tegen Verstappen op te nemen, maar kan wel de data van de Nederlander bestuderen. Volgens Marko moet Lawson zich niet te veel op Verstappen richten en hij komt dan ook met een doelstelling voor de Nieuw-Zeelander. "Liam moet ongeveer binnen drie tienden van Max zitten tijdens de kwalificatie, maar ook qua racepace. Dat zal hoogstwaarschijnlijk genoeg zijn om punten te pakken voor de constructeurstitel. Lawson moet zich daarnaast vooral niet focussen op de technische dingen, zoals de data of de afstelling", verklaart Marko bij Sport.de.

Dynamiek Red Bull Racing VS Mercedes, McLaren en Ferrari

Wat betreft de strijd om de constructeurstitel in 2025, is er heel wat om naar uit te kijken. Zo voegt Lewis Hamilton zich bij Ferrari, debuteert Kimi Antonelli bij Mercedes en zijn Lando Norris en Oscar Piastri ook aan elkaar gewaagd. "Max is bij ons de onbetwiste nummer één. Bij Ferrari, Mercedes en McLaren is dat anders en het wordt een pittige strijd tussen Hamilton en Leclerc. Bij Mercedes kan Antonelli zich wel direct laten zien en ik zou het niet geloven als Oscar Piastri tevreden is met rol van de tweede man spelen", aldus Marko.

