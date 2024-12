Grote veranderingen bij Viaplay en Ziggo, Verstappen zag 'trammelant' bij Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het nieuws draaide vandaag, maandag 23 december, vooral om de Nederlandse tv. Viaplay kondigde namelijk aan dat Rob Kamphues zijn tekening heeft gezegd bij de streamingsdienst. De overstap zal daarmee Ziggo Sport verlaten. Ziggo Sport is niet alleen Kamphues kwijtgeraakt, maar naar verluidt ook de F1-uitzendrechten. Toch is er ook goed nieuws: Ziggo Sport zal een andere presentator aanstellen en doorgaan met het populaire programma Race Café. Verder gaat Max Verstappen in op zijn ruzie met George Russell en de 'trammelant' binnen Red Bull Racing. Daarnaast steekt McLaren-teambaas Andrea Stella de loftrompet voor ontwerper Rob Marshall, hun nieuwe aanwinst die ze bij Red Bull hadden weggekaapt.

Viaplay kaapt presentator Rob Kamphues weg bij Ziggo Sport voor seizoen 2025

Rob Kamphues en Viaplay hebben vlak voor het einde van het jaar 2024 flink uitgepakt met nieuws. Kamphues maakt in 2025 de overstap van Ziggo Sport naar Viaplay om daar verschillende nieuwe programma's te gaan presenteren. Kamphues is blij met zijn stap naar Viaplay. "Na een aantal geweldige jaren bij Ziggo Sport wordt het tijd voor een volgende stap. De komende jaren wordt het nog spannender in de Formule 1 en dan is het geweldig om met Viaplay zo dicht op het vuur te zitten. Ik verheug me er ook op om weer te worden herenigd met mijn racemaatje Tom Coronel om samen met hem en andere ouwe bekenden de boel op stelten te zetten in de studio." Lees hier het hele artikel over de overstap van presentator Rob Kamphues.

Verstappen over ruzie met Russell: 'In mijn hele carrière nog nooit meegemaakt'

De ruzie ontstond toen Max Verstappen, op aangeven van George Russell, een gridstraf kreeg in Qatar en na de kwalificatie van P1 naar P2 ging omdat hij 'onnodig langzaam' reed. Dit terwijl, zo gaf ook de FIA aan, alle andere coureurs ook langzaam reden. Verstappen vond dat Russell hem een straf had aangenaaid en was zijn respect voor de Brit verloren. In Abu Dhabi, een weekend later, haalde zowel Russell als Verstappen in interviews nog eens uit en leverde de situatie ook hilarische momenten op bij de afsluitende foto van de coureurs en het diner dat altijd in Abu Dhabi wordt georganiseerd. In het afsluitende grote interview met Viaplay, Simply Lovely, gaat Verstappen nog eens in op de verbale ruzie met Russell om het seizoen af te maken. Verstappen is nog steeds van mening dat hij achter de schermen door Russell een straf aangenaaid is in Qatar. "Ik ervaar dat allemaal nog steeds zo. Ik was zo teleurgesteld." Lees hier het hele artikel over de ruzie tussen Max Verstappen en George Russell.

NOS en Ziggo Sport verliezen rechten F1 voor 2025, Viaplay nu exclusief rechtenhouder

Viaplay heeft, naast het nieuws rondom de komst van Rob Kamphues voor 2025, ook duidelijk gemaakt richting de fans dat F1 vanaf volgend jaar alleen nog via Viaplay live gekeken kan worden. Dit valt in het statement van Viaplay rondom de komst van Kamphues te lezen. Onderaan het statement wordt er door Viaplay afgesloten met het volgende. "Viaplay Nederland is de exclusieve thuisbasis van Formule 1, al het Engelse voetbal inclusief de Premier League en de FA Cup, Bundesliga, Darts, IHF WK Handbal, Tulp Hoofdklasse Hockey en meer. Ook brengt Viaplay regelmatig exclusieve sport specials uit zoals ‘Max Verstappen: Simply Lovely’, ‘Michael en Vincent: Brothers in Darts’ en documentaires zoals de driedelige serie 'Max Verstappen - Off the Beaten Track'. Lees hier het hele artikel over het slechte nieuws voor de NOS en Ziggo Sport.

Verstappen over Red Bull: 'Er is trammelant in het team geweest, honderd procent'

In gesprek met Formule1.nl stelt Max Verstappen dat hij vooral onder de indruk is geweest in 2024 van het team waar hij mee samenwerkt. In 2022 en 2023 ging alles vlekkeloos, maar in 2024 was dit ondanks het kampioenschap niet het geval. Verstappen is daarom trots op zijn team van engineers. "Nou, waar ik wel trots op ben is het engineering team. Ook door alles wat er geschreven en gezegd werd. Iedereen is toch altijd gewoon hard blijven doorwerken zonder veel stil te staan bij alles, bij die chaos zeg maar. En dat is niet altijd even makkelijk, want elk persoon leest toch ook het internet." Lees hier het hele artikel over de trammelant binnen Red Bull Racing.

Stella prijst bij Red Bull weggekaapte hoofdontwerper: "Nog meer dan verwacht"

Rob Marshall was dit jaar de nieuwe aanwinst van McLaren, nadat de engineer een groot deel van zijn F1-carrière had doorgebracht bij Red Bull Racing. Hij kreeg al gauw een promotie binnen de renstal uit Woking. Teambaas Andrea Stella laat weten nog meer onder de indruk van hem te zijn dan hij eerst had verwacht. "Rob arriveerde met een schat aan ervaring, technische kennis en vanuit dat oogpunt een reputatie", begon Stella tegenover Autosport. "Ik moet zeggen door zelf met hem te hebben gewerkt, de andere technische directeuren, het hele technische team... Als ik iets te zeggen heb, dan is het wel dat we nog meer onder de indruk zijn dan we hadden verwacht. Dat komt door deze kwaliteiten, zoals de kennis van hoe je een auto ontwerpt, met name betreffende de lay-out van een auto. En dit is erg belangrijk voor 2025, en dit zal erg belangrijk zijn voor 2026." Lees hier het hele artikel over de complimenten van Andrea Stella aan McLaren-collega Rob Marshall.

Ziggo Sport heeft goed nieuws voor volgend jaar: "Race Café gaat in 2025 door"

Door het vertrek van Rob Kamphues evenals het verlies van de uitzendrechten hing er meteen een vraagteken boven het programma Race Café. Maar Ziggo Sport heeft goed nieuws. "We hebben jarenlang met veel plezier met Rob samengewerkt en zullen hem missen. Het populaire Ziggo Sport Race Café gaat in 2025 vanzelfsprekend door. Onze plannen zullen we in later stadium bekend maken, ook wie het tv-programma voortaan gaat presenteren", zo heeft Xander Vonk van VodafoneZiggo laten weten aan GPFans na vragen over de toekomst van het Race Café. Het is niet bekend of een huidige analist van Ziggo Sport de presentator van Race Café wordt of dat er gezocht wordt naar een compleet nieuw iemand. Lees hier het hele artikel over de toekomst van het Ziggo Sport Race Café.

