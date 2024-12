Viaplay heeft, naast het nieuws rondom de komst van Rob Kamphues voor 2025, ook duidelijk gemaakt richting de fans dat F1 vanaf volgend jaar alleen nog via Viaplay live gekeken kan worden.

Dit valt in het statement van Viaplay rondom de komst van Kamphues te lezen. Onderaan het statement, waarin ook Kamphues en Viaplay zelf aan het woord komen, wordt er door Viaplay afgesloten met het volgende. "Viaplay Nederland is de exclusieve thuisbasis van Formule 1, al het Engelse voetbal inclusief de Premier League en de FA Cup, Bundesliga, Darts, IHF WK Handbal, Tulp Hoofdklasse Hockey en meer. Ook brengt Viaplay regelmatig exclusieve sport specials uit zoals ‘Max Verstappen: Simply Lovely’, ‘Michael en Vincent: Brothers in Darts’ en documentaires zoals de driedelige serie 'Max Verstappen - Off the Beaten Track'. Een selectie van de live sport is ook te zien op het lineaire kanaal Viaplay TV."

Viaplay exclusief in 2025

Volgens dit statement is Viaplay in 2025 dus de enige in Nederland die F1 uit gaat zenden. In 2024 mocht Ziggo Sport nog samenvattingen laten zien en was er het F1 Race Café, waar Kamphues de presentator van was. Of dit allemaal in 2025 ook nog het geval gaat zijn is afwachten, maar uitzendrechten heeft het sportkanaal dus niet meer. De NOS zond ook samenvattingen van F1 uit en mocht tevens de Grand Prix van Nederland uitzenden. Het statement van Viaplay stelt nu echter duidelijk dat alles rondom F1 in Nederland nu 'exclusief' is. Het is overigens best mogelijk dat er richting maart 2025 toch nog een deal met Ziggo Sport of de NOS wordt gemaakt, maar voor nu is daar dus geen spraken meer van.

De afgelopen jaren streed Viaplay met onder meer Canal+ en Ziggo Sport om de rechten te bemachtigen voor lange tijd, iets wat de streamingdienst uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen voor de komende jaren. De touwtjes lijken nu dus nog wat strakker in handen te komen van de streamingdienst.

