In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het hoge woord kwam er woensdag dan eindelijk: Sergio Pérez heeft in 2024 zijn laatste seizoen voor Red Bull Racing gereden. Max Verstappen is sinds 2021 de teamgenoot en is lovend over de Mexicaan, evenals teambaas Christian Horner. Daarnaast maakt Tim Coronel zich toch wel zorgen over de kansen van Verstappen in 2025 en Zuid-Afrika maakt werk een plekje op de Formule 1-kalender. Dit is de GPFans Recap van woensdag 18 december.

Artikel gaat verder onder video

Sergio Pérez kondigt afscheid bij Red Bull Racing aan

Sergio Pérez heeft zijn laatste meters voor Red Bull Racing verreden. De Mexicaan was in het bezit van een contract tot eind 2026, maar de Oostenrijkse formatie en 'Checo' hebben ervoor gekozen de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. Een opvolger is nog niet aangekondigd. Alles lezen over het vertrek van Pérez bij Red Bull Racing? Klik hier!

Pérez vertrekt bij Red Bull Racing: 'Een eer om met Max te racen en successen te delen'

Nu bekend is dat Pérez plaatsmaakt voor een opvolger, komt ook de officiële reactie van 'Checo'. De Mexicaan legt op X uit dat hij erg dankbaar is voor zijn tijd bij het Oostenrijkse team, maar wijst vooral ook naar de eer om naast de Nederlandse viervoudig wereldkampioen te mogen rijden. De reactie van Pérez lezen op het nieuws dat hij vertrekt? Klik hier!

Kyalami

Zuid-Afrika hard op weg naar plekje op F1-kalender in 2027: 35 biedingen van promotors

Zuid-Afrika is nog altijd in de race voor een plekje op de Formule 1-kalender en hoopt vanaf 2027 Grands Prix te organiseren op het circuit van Kyalami. Dat heeft Gayton McKenzie zojuist aangekondigd tijdens een persconferentie. De minister van sport, kunst en cultuur openbaarde hoeveel vooruitgang er tot nu toe is geboekt om een plekje op de F1-kalender te bemachtigen. Lezen waarom McKenzie de gooi naar het plekje op de kalender realistisch vindt? Klik hier!

Verstappen bedankt Pérez: "Aantal geweldige momenten gehad, die ik altijd zal onthouden"

Hoewel het nieuws niet geheel onverwachts kwam, werd woensdag bekend dat Max Verstappen vanaf 2025 een nieuwe teamgenoot krijgt. Sergio Pérez kondigde namelijk aan dat hij afstand doet van zijn zitje en de Nederlander reageert op social media op zijn tijd naast de 'Mexicaanse minister van Defensie'. Lezen wat Verstappen te zeggen heeft over het afscheid van Pérez? Klik hier!

Coronel uit zorgen over 2025-seizoen Red Bull Racing: "Aankomend seizoen gaat niet goedkomen"

Het afgelopen seizoen was een jaargang met vallen en opstaan in de Formule 1 en met name bij het team van Red Bull Racing was dat natuurlijk het geval met alle relletjes, waardoor ook enkele sleutelfiguren vertrokken. Tim Coronel denkt dat het team daar volgend seizoen de ellende van gaat proeven. Lezen wat Tim Coronel precies vermoedt dat Red Bull in 2025 te wachten staat? Klik hier!

Gerelateerd