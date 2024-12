Hoewel het nieuws niet geheel onverwachts kwam, werd woensdag bekend dat Max Verstappen vanaf 2025 een nieuwe teamgenoot krijgt. Sergio Pérez kondigde namelijk aan dat hij afstand doet van zijn zitje en de Nederlander reageert op social media op zijn tijd naast de 'Mexicaanse minister van Defensie'.

Verstappen kreeg nadat Daniel Ricciardo eind 2018 vertrok bij Red Bull Racing, Pierre Gasly naast zich en later Alexander Albon. Beide mannen werden echter gewogen en te licht bevonden door de leiding van het team. Pérez keek echter bij Racing Point in 2020 aan tegen het einde van zijn carrière, want zijn contract werd niet verlengd. Tot daar de overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir was. Dat trok de topmannen van het Oostenrijkse team over de streep en uiteindelijk heeft 'Checo' in dienst van Red Bull Racing vijf zeges weten te pakken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez vertrekt bij Red Bull Racing: 'Een eer om met Max te racen en successen te delen'

Verstappen zal 'geweldige momenten' met 'Checo' nooit vergeten

Pérez speelde tijdens de befaamde Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 een cruciale rol in de titelstrijd van Verstappen. De Nederlander knokte in de finalerace tegen Lewis Hamilton, die fier aan kop lag. Nadat de zevenvoudig kampioen nieuwe banden had gehaald, lag 'Checo' voor hem op oude banden. Hamilton leek aanvankelijk makkelijk van zijn Mexicaanse collega af te komen, maar die zette een aantal verdedigende acties in, wat hem de bijnaam 'Mexicaanse minister van Defensie' opleverde. Verstappen richt zich op social media dan ook tot Pérez: "Het was een absoluut genoegen om naast je te rijden 🙏 We hebben samen een aantal geweldige momenten gehad die ik altijd zal onthouden. Bedankt, Checo!"

It’s been an absolute pleasure driving alongside you 🙏 We’ve had some amazing moments together that I’ll always remember. Thank you, Checo! pic.twitter.com/iaUMunXZb3 — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 18, 2024

Gerelateerd