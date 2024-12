De kogel is door de kerk, want Sergio Pérez zal officieel niet meer als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing door het leven gaan. De Mexicaan legt op X uit dat hij erg dankbaar is voor zijn tijd bij het Oostenrijkse team, maar wijst vooral ook naar de eer om naast de Nederlandse viervoudig wereldkampioen te mogen rijden.

Het nieuws van een potentieel afscheid van 'Checo' bij Red Bull Racing hing al een tijdje in de lucht. Dat had natuurlijk alles te maken met het kwakkelende jaar van de Mexicaan in Oostenrijkse dienst. Desondanks tekende Pérez in de zomer nog wel zijn contractverlenging en dat zou, naar verluidt, de reden zijn geweest voor het uitstellen van de bevestiging. Die is er echter op woensdag gekomen en daardoor zal Verstappen komend jaar een nieuwe teamgenoot krijgen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen koestert trofee Brazilië: "Dat was een hele bijzondere"

Dankbaarheid overheerst

"Ik ben ontzettend dankbaar voor de afgelopen vier jaar bij Red Bull Racing en voor de kans om te racen voor zo'n geweldig team. Rijden voor Red Bull was een onvergetelijke ervaring, en ik zal altijd koesteren wat we samen hebben bereikt. We hebben records gebroken, opmerkelijke mijlpalen bereikt, en ik heb het voorrecht gehad om zo veel geweldige mensen te ontmoeten", zo opent 'Checo'.

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk over aanpak tijdens turbulent seizoen: 'Dat zou niet werken'

'Een eer om naast Max te racen'

Red Bull nam eind 2020 Pérez in dienst, toen zijn contract bij Racing Point (Aston Martin) niet werd verlengd. "Een groot dankwoord aan iedereen binnen het team: van management, engineers en monteurs tot aan catering, gastvrijheid, keuken, marketing en communicatie, en iedereen in Milton Keynes. Ik wens jullie allemaal het beste voor de toekomst. Het was ook een eer om al die jaren samen met Max als teamgenoot te racen en onze successen te delen." Daarnaast deelt Pérez ook een dankwoord uit richting zijn trouwe fans: "Een speciaal dankjewel aan de fans over de hele wereld, en vooral aan de Mexicaanse fans voor jullie onwankelbare steun elke dag. We zullen elkaar snel weer zien. En onthoud... geef nooit op!"