Hoewel het 2024-seizoen nog dominant begon voor Max Verstappen, was het verval van Red Bull Racing ook te zien. McLaren nam het stokje over als snelste team en de Nederlander legt in gesprek met ServusTV uit dat de frustraties in Hongarije, uiteindelijk voor een veel betere band heeft gezorgd met het team.

Verstappen werkt al sinds zijn eerste Grand Prix bij Red Bull Racing samen met engineer Gianpiero Lambiase. Het duo is op de boordradio soms fel tegen elkaar, maar daarvan heeft Verstappen altijd gezegd dat dit precies is zoals hij het wil. Tijdens de Grand Prix van Hongarije pakte de strategische keuzes echter niet goed uit voor Verstappen en de frustraties waren duidelijk te horen. Toch wijst de Nederlander naar de positieve kanten van dat tafereel, want uiteindelijk ligt het team nu veel beter op één lijn met de viervoudig kampioen.

Verhit onderonsje met 'GP'

In Hongarije was de viervoudig kampioen niet blij met de tactische keuzes. "Het is indrukwekkend hoe we een undercut hebben laten gebeuren en mijn race compleet hebben verpest", zo verklaarde hij tijdens de wedstrijd over de boordradio. Toen die pitstop uiteindelijk werd uitgevoerd moest Verstappen de eerste ronden rustig aanvangen, maar de Nederlander ging gelijk vol gas. "Nou, dat is nog eens een lekkere introductie van de banden", zo reageerde 'GP'. "Nee maat, hou op met die onzin. Jullie hebben me deze strategie gegeven, oké? Ik probeer te redden wat er over is. In hemelsnaam", aldus de reactie van Verstappen, die uiteindelijk als vijfde werd afgevlagd.

Sindsdien beste uit elkaar gehaald

In gesprek met het Oostenrijkse medium gaat Verstappen in op de opmerkingen van Helmut Marko en Christian Horner. Die vonden namelijk dat de 27-jarige Nederlander in 2024 vooral zijn leiderschap heeft getoond. "Als ik gefrustreerd zou zijn en zou schreeuwen, werkt dat niet. Bijvoorbeeld in Hongarije had ik een moment waarop ik dat wel deed. Daarna hebben we veel gepraat en samengewerkt. Sindsdien hebben we het beste uit elkaar gehaald", aldus Verstappen.

